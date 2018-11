Dos ex goleadores de Boca eligen al 9 para la ida en LMN

Luego de que en los últimos ensayos el entrenador Guillermo Barros Schelotto probara con los dos 9, Wanchope Ábila y Darío Benedetto juntos primero y con el ex Huracán como único centrodelantero luego, LM Neuquén consultó a los dos ex atacantes de la entidad de la Rivera.

“Creo que Guillermo va a seguir jugando de la misma manera, no me imagino que cambie más allá de que estuvo ensayando con Benedetto. Para mí va a repetir la misma formación que jugó contra Palmeiras. Creo que lo hará con Villa, Wanchope y Pavón y me parece bien porque le rindieron y el Pipa también entrando desde el banco”, tiró Graziani, goleador top de finales de fines de los 80 y principios de los 90.

En sintonía, Scotto explicó: “Esta final no la jugaría con dos delanteros, sino con Wanchope solo de entrada. Los dos centrales de River (por Pínola y Maidana) andan con amarillas y se van a cuidar y Wanchope, que es un tipo que va al choque, creo que los va a lastimar bastante. Pondría a Villa y a Pavón por los costados, como en Brasil. Para que tengan agarrada la subida de los laterales de River que son buenos pero los delanteros de Boca son más rápidos. Y después sí lo pondría al Pipa cuando los zagueros de ellos ya estén cansados. Es lo que yo haría, pero no soy el técnico de Boca”, tiró el también ex Central.