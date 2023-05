En cada uno de los predios, por fin de semana, se levanta, solo por utilizar el estacionamiento, un piso de 50 mil pesos que no son facturados, porque al que ingresa le entregan un numerito a modo de contribución, cosa que no lo es porque quien se niega a “contribuir” debe dejar el auto en la calle y en algunos predios esa posibilidad no existe.

Lo cierto es, que la nueva forma de sacar plata a los equipos no cayó para nada bien, pero se paga porque en definitiva todos van a jugar al fútbol para entretenerse y tener un cable a tierra el fin de semana.

Robo y polémica

Pese al cobro del estacionamiento los robos no han cesado. El robo de la rueda de auxilio de la camioneta de un jugador dejó al desnudo el vil negocio.

El robo ocurrió la tarde del sábado pasado en el predio La Carmencita, ubicado en calle Trenque Lauquén, en Neuquén, casi en el límite de Plottier.

En La Carmencita cobran 200 pesos por auto y de acuerdo a la cuenta rápida tomando la cantidad de autos por equipo y de partidos que se juegan en distintos turnos, se pudo establecer que los sábados se alzan con un piso de 48 mil pesos en efectivo.

Pero vayamos al robo. Los delincuentes deben haber pagado para ingresar o ser jugadores de algún equipo del torneo. Lo cierto es que se tiraron debajo de una camioneta, sacaron el seguro de la rueda de auxilio con una llave y se la llevaron.

“Cuando llegué a la camioneta después del partido, vi que estaba tirada la chapita de la rueda por lo que cuando miré descubrí que me la robaron. Saqué fotos y fui a hablar con la gente de la organización que se acercó hasta la camioneta y comprobaron el robo, pero me dijeron que de eso se hace cargo el dueño del predio”, contó Pablo a LMN.

Robos estacionamiento Don Pedro

Pablo encaró al dueño del predio le explicó la situación “y me dijo que ellos no se hacían cargo de nada. Ahora, yo me pregunto ¿para qué nos cobran estacionamiento si no se hacen cargo de brindar seguridad?”.

Ahora, tanto los organizadores como los dueños de los predios se deberán poner de acuerdo en cuanto a la responsabilidad porque todos hacen plata menos las víctimas, una rueda nueva para la camioneta está arriba de los 200 mil pesos.

Jurisprudencia

Pese a que tanto la organización del torneo como el dueño del predio se pasaron la pelota unos a otros sin hacerse cargo de nada, la jurisprudencia no la podrán gambetear en caso de que las victimas accionen legalmente.

Vale recordar, que ya hubo fallos de juzgados en todo el país en favor de los clientes que estacionaban en la playa de los supermercados y fueron víctimas de delito. La responsabilidad es de los mercados en ese caso.

Lo cierto es que, si Pablo acciona contra el dueño del predio o el responsable del torneo, alguien deberá hacerse cargo. Pero en el fondo no se trata solo de algo legal, sino del artilugio utilizado para ganar plata fácil y a la hora de dar la cara todos se borran. Penoso.

No obstante, los sabuesos impositivos seguramente ya habrán tomado nota de los ingresos adicionales que han generado los predios con el cobro de estacionamiento.

Ahora, las autoridades del Torneo Don Pedro deberán dar las explicaciones del caso a sus clientes, que son los jugadores, sobre las responsabilidades que tiene cada uno de los actores. Las reglas deben ser claras y no se puede acomodar dependiendo el caso.