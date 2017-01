Devolvió lo que robó para que la víctima no lo escrache por Face

Un ladrón que quedó registrado por las cámaras de seguridad de una vivienda y luego fue escrachado por Facebook negoció devolver las cosas para evitar que las imágenes se viralicen.

La entrega de los bienes se realizó en el centro de Cinco Saltos, aunque la víctima y el delincuente no se encontraron porque el ladrón mandó a su novia. “Gracias por ser buena onda, yo soy una cagada”, le escribió el ladrón por mensaje privado al propietario de la casa, insólitamente molesto porque lo habían escrachado.

El robo fue el lunes por la mañana en una casa de Saavedra y Brown, cuando el delincuente aprovechó un momento en el que estaba vacía para entrar y llevarse lo primero que encontró a mano. El propietario de la vivienda relató a LM Cipolletti que al ingresar se dio cuenta que faltaban algunas pertenencias de poco valor. “Eran un par de zapatillas y unas remeras. Miré el registro de las cámaras y vi como un tipo saltó el paredón, entró al garage y se llevó la ropa”, relató el joven, llamado Marcos.

Indignado por la impunidad del delincuente, el propietario decidió denunciarlo públicamente a través de Facebook. De inmediato los vecinos de Cinco Saltos comenzaron a compartir la publicación, y hasta identificaron al ladrón, un conocido personaje de la zona.

Tras la publicación del video, el delincuente comenzó a responderles uno por uno a todos los usuarios que comentaban el hecho desde su perfil personal. Y en una breve conversación por mensajes privados, negoció con su víctima devolverle las cosas a cambio de eliminar las imágenes. “Dijo que iba a mandar a su hermana a dejar las cosas porque tenía miedo de que sea una cama y lo entregue a policía. Finalmente a las 22 llegó su novia, me pidió disculpas, me devolvió las cosas, y me dijo que (los familiares) están cansados de las actitudes del hombre”, expresó Marcos.

Tras cumplir con el acuerdo, la víctima dio de baja las imágenes y publicó: “Aprendí que las personas no se corrigen tras las rejas, sólo crean resentimiento social y se perfeccionan respecto de sus errores con las experiencias de otros. El cambio sale desde uno mismo en las situaciones en que la vida te hace un clic. Estoy seguro de que no cambié a nadie, pero sí de que le di una oportunidad más”.

El mismo joven había sufrido un asalto a mano armada en su local comercial en diciembre. Allí el ladrón se llevó los teléfonos celulares, y pese a que también quedó registrado por las cámaras la investigación policial no tuvo resultados positivos.