Desvinculan al segundo acusado del crimen de Joaquín Vinez

La calificación legal en la que se encuadró el delito es la de robo doblemente calificado por el uso de arma blanca y por las lesiones ocasionadas al propietario del auto.

Por otro lado, el representante del Ministerio Público solicitó la prisión preventiva del acusado por un periodo de treinta días con el fin de resguardar los avances de la investigación. Puntualmente, el fiscal sostuvo que, teniendo en cuenta las características del hecho, la violencia con la que fue cometido y que el acusado conocía el domicilio del damnificado, la prisión preventiva era la única alternativa para asegurar que el testimonio de la víctima de cara al juicio pueda ser preservado.

“Si el imputado no se encuentra cumpliendo con la prisión preventiva, no tenemos la seguridad de que no pueda afectar a la víctima, intimidarla o amenazarla”, concluyó el funcionario judicial. Ibañez solicitó, además, que el hombre sea alojado en un establecimiento carcelario distinto al del presunto coautor del robo para evitar posibles entorpecimientos en la causa.

La Jueza de Garantías, Florencia Caruso, hizo lugar al requerimiento de encarcelamiento cautelar del acusado por el plazo solicitado por la fiscalía.