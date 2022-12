Desopilante: apareció una foto del Papu Gómez en el Wikipedia de Beckham

Durante la transmisión, Papu, quien apareció con un nuevo corte de pelo, le reconoció al Kun que había cambiado su look para parecerse al reconocido ex futbolista inglés, David Beckham. Desde ese momento, el ex Arsenal de Sarandí se convirtió en tendencia y desató todo tipo de memes, que hasta el día de hoy siguen recorriendo las distintas redes sociales.