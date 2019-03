Derlis Ayala y Rosa Godoy festejaron en La Corrida

"La energía de la gente me arrimó a correr los últimos mil metros muy rápido. Lo mejor de esta carrera fue la gente apoyando. Se ganó sufriendo, fue para el infarto, pero estoy muy feliz", dijo el paraguayo con el aliento entrecortado por el esfuerzo y mucha emoción.

Godoy, por su parte, ganó por amplio margen a pesar de algún susto por los gritos de la gente. "Me conocen y me alientan. En un momento me gritaban tanto que pensé que mis rivales estaban más cerca", expresó tras cruzar la meta.