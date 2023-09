Lionel Scaloni: “Es difícil aislarme: siempre estoy pensando en la Selección”

En una nota con el canal de la AFA, el técnico reflexionó sobre su rol, sobre el vínculo con su pueblo, Pujato, y contó qué le dijo a Messi. Además, ya se agotaron las entradas para el partido del martes ante Ecuador para quienes no sacaron su ID.

Él es de Santa Fe, al igual que Walter Samuel; mientras que Pablo Aimar es de Río Cuarto (Córdoba) y Roberto Ayala de Entre Ríos. Lo que se dice, un cuerpo técnico bien federal. “Los tres tienen un perfil similar, aunque Pablo y yo dormimos menos que Walter y el Ratón (Ayala). Es un cuerpo técnico bastante tranquilo. Intentamos mantener el equilibrio que los jugadores necesitan", destacó.

Y reconoció que rara vez deja de pensar en su trabajo en la Selección: "Aunque haya varios meses entre partido y partido, siempre pienso. Se vienen cosas a la cabeza. Es difícil aislarse: siempre estoy pensando en la Selección".

En la amplia entrevista que el padre de la Scaloneta brindó a la plataforma de la Asociación del Fútbol Argentino, hizo una gran referencia a sus orígenes: “Pujato tiene mucha agricultura, mucha ganadería. Es un pueblo típico de campo. La gente vive de trabajar en el campo. Mi vida ahí no cambió. Sigo estando en la casa de mis viejos, donde nací y me crié. Todo el mundo sabe dónde vivo. La casa de Chiche y Lali".

Sin embargo, no le quedó más remedio que aceptar que muchas cosas cambiaron. "Ahora soy este Scaloni. No hago un personaje. Hay época para todo. Cuando jugaba, siempre fui extrovertido, me hacía notar e intentaba que el grupo esté bien. Pero durante los últimos años, cuando ves que tenés que prepararte, te empezás a poner más serio y ves cuál rol te queda más cómodo”, justificó el exfutbolista del Deportivo La Coruña y Mallorca, donde vive con su familia".

Otras frases de Lionel Scaloni:

"Imagino que el que consigue un objetivo en otro ámbito de la vida, no se queda en eso. Tiene que seguir. La vida sigue. Sobre todas las cosas porque es un desafío enorme seguir en esta línea, competir. Se disfruta. Nosotros decidimos ser entrenadores porque no pudimos jugar más al fútbol . Hay que seguir intentándolo. Forma parte de la cultura nuestra también, de ir para adelante. Eso es lo que vamos a hacer".

"Acertamos en apostar a un biotipo de jugador que creíamos que era correcto, que nos iba a traer alegrías, que la gente se iba a sentir identificada. Se fue generando algo a nivel interno que después se trasladó a la gente. Eso es fundamental para que después te vaya bien".

"Quiero que al jugador le guste la pelota, que no tenga miedo, que no le queme. A los argentinos nos gusta intentarlo en todo momento. Y lo importante es saber que el rival también juega y te puede poner en dificultad. A esta generación le hicimos entender que se puede sufrir: hay que atrincherarse y el partido continúa".

Entradas agotadas para el partido contra Ecuador

Las entradas para el partido Argentina-Ecuador puestas a disposición este jueves para el público en general se agotaron en poco más de una hora, informó la plataforma encargada para su comercialización digital, Deportick.

Los fanáticos del seleccionado campeón del mundo reaccionaron con alta demanda ante el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas y consumieron el lote de reservado para aquellos que no se registraron en el nuevo sistema AFA ID.

Los tickets salieron a la venta a las 18 y en minutos se hizo una fila virtual de más de 120.000 usuarios, por lo que se agotaran pasadas las 19. Este viernes desde las 18, por la misma plataforma digital, estarán disponibles las localidades asignadas para los socios de categoría bronce que pagaron una suscripción anual de $ 24.000 en el programa AFA ID.

Los precios son: general $ 19.000; general menor $ 11.000; plateas Sívori y Centenario media $ 39.000; plateas San Martín y Belgrano alta $ 39.000; plateas San Martín y Belgrano baja $ 87.000 y plateas San Martín y Belgrano media $ 89.000.