El equipo que se viene: estos serán los 11 de Boca

barco.jpg.jpeg Valentín Barco sería uno de los que vuelva a jugar en Boca

En el equipo que alineó Almirón, aparece otra vez Ezequiel Bullaude, el último refuerzo en debutar, quien empezó a ganar terreno luego de su buena presentación en la Copa Argentina ante Almagro, que juega en la Primera Nacional.

Darío Benedetto tuvo una buena actuación cuando entró y Miguel Merentiel, en contrapartida, tuvo un error en la salida que hizo que el rival descontara para luego ponerse 2 a 2. Y después, en la definición por penales, estrelló su remate en el travesaño.

En la práctica, trabajaron aparte Edinson Cavani y Guillermo "Pol" Fernández, con molestias musculares, quienes seguramente no serán convocados para estar en Florencia Varela el viernes ante el Halcón, debido a la seguidilla de partidos que se le vienen al Xeneize.

pol fernandez.png Pol Fernández, capitán de Boca.

Recordemos que el Matador charrúa no estará por una molestia que tiene en el gemelo izquierdo, por lo cual la idea es no arriesgarlo. Y lo del mediocampista es similar: arrastra una sobrecarga en el gemelo de su pierna derecha y (con la semifinal de la Copa Libertadores a sólo 15 días) no hay margen para arriesgarlo.

En cuanto a la presencia de Javier García por Sergio "Chiquito" Romero, es para darle minutos al arquero suplente, quien ya estuvo ante Platense (victoria 3 a 1) y ante Sarmiento en Junín (derrota 1-0).