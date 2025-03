Cipolletti le escapa al fondo: así está la tabla del Federal A

Por la tercera fecha, Cipolletti vivió una jornada soñada, porque no solamente obtuvo sus primeros puntos del año en el Federal A, sino que además goleó y su público lo aplaudió en La Visera. Se cantó el "Soy de Cipo" después de mucho tiempo, en una jornada donde el Capataz aplastó a Guillermo Brown de Puerto Madryn por 4 a 0 y salió del fondo.

cipolletti federal a vs brown.jpg

Otra vez los volantes del León fueron determinantes. Después del tanto de Fernando Pettinerolli en Mar del Plata, ante Kimberley por la segunda fecha, aparecieron Facundo Miguel y Matías Navarro para estampar su firma en el marcador ante un pálido equipo de Viedma.

Un dato no menor es que en estos tres partidos a Rincón no le metieron goles. El otro de la zona 1 al que no le convirtieron hasta ahora es Olimpo de Bahía Blanca, pero tiene un partido pendiente ante Sol.

deportivo rincón abrazo sol de mayo.jpg

El sábado, en el adelantado de la tercera fecha, Olimpo y Villa Mitre empataron sin goles en el clásico de Bahía Blanca disputado en el Roberto Carminatti

En la mañana del domingo, Kimberley dio el primero de los golpes del día en Tandil al vencer a Santamarina con un gol de Rodrigo Ríos.

Por su parte, Germinal de Rawson fue goleado en casa por Círculo Deportivo. Alan Galeano puso al frente a la visita, pero Emiliano López igualó en el inicio del complemento.

Galeano volvió a poner al frente al Papero, que tuvo una ráfaga de contundencia porque Imanol Iriberri de penal y Marcos Hermann aumentaron la cuenta. López volvió a descontar desde los doce pasos y Claudio Cevasco selló el 5 a 2 definitivo.

Es la mejor victoria de Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi como visitante en la categoría.

federal a tabla marzo 2025.jpg

Cómo sigue el torneo para Rincón y Cipo

En la próxima fecha, el León viajará a Tandil para visitar a Santamarina y Cipo hará lo propio a Bahía para jugar con Villa Mitre, mientras que en la quinta Rincón será local de Brown y el Albinegro de Círculo Deportivo.

La fecha 6 tendrá al conjunto de Alejandro Abaurre como visitante de Germinal y al del Chango Cravero de Kimberley.

En la 7, Villa Mitre llegará al norte neuquino y el Santamarina de Navarro Montoya a La Visera.

Para el octavo capítulo, los duelos de los regionales serán Olimpo-Rincón y Germinal-Cipo.

La primera rueda finalizará con el León recibiendo al Papero y el Capataz haciendo lo mismo con el aurinegro bahiense.

A partir de la fecha 10 se repite el orden pero con localías invertidas para completar las 18 fechas de la fase inicial.