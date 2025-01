Ander Herrera relevó la razón que lo hizo llegar a Boca: "Hay oportunidades que no se pueden dejar pasar"

Ya en el turno de Ander Herrera, ESPN le preguntó por qué eligió Boca y el vasco no tuvo dudas: "Tengo una carrera dilatada y se da cuenta que el final no está lejos, uno se siente bien físicamente, pero hay oportunidades que no se pueden dejar pasar".

"Una vez que ya he cumplido algunos sueños como jugar en algunos de los clubes más grandes del mundo, ganar algunos títulos, representar también a mi país...La posibilidad de jugar en el club, que para mí es el más grande de Sudamérica, uno de los más grandes del mundo, con una pasión incomparable, porque además de futbolista soy futbolero”, agregó.

Ander Herrera y el por qué de llegar a la Argentina para jugar en Boca.



Siguiendo en esa línea, dijo: “Además de que me gusta jugar al fútbol, entiendo el fútbol como una forma de vida, no sólo el hecho de que Dios y mis padres me han dado unas cualidades y las aprovecho, quiero acabar mi carrera y poder decir que además de futbolista, he sentido allí donde estoy y he intentado hacer sentir orgullosos a los aficionados. Y tenía muchas ganas de cumplir este sueño".

Las ganas de Ander Herrera de llegar a Boca

"Hace unos meses, hablé con una persona de Argentina y le dije que si salía esta opción, iba para adelante, que no tenía dudas. Gracias al club, a Román y al entrenador que me trajeron, y una vez que yo supe que la posibilidad estaba ahí, para adelante", contó sobre su deseo.

Y aclaró con respecto a lo económico: "Creo que el aspecto contractual fue lo de menos, porque lo que yo quería era jugar en Boca y un día, cuando termine mi carrera, poder decir que jugué en Boca”.

“Creo que hay pocos clubes que te dan ese prestigio. Real Madrid, Manchester United, Bayern Munich, Boca Juniors son clubes que acabas tu carrera y lo tienes en el currículum. Eso es incompable, está muy por encima de aspectos económicos", cerró el español.