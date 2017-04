Denunció que un hombre la acosó hasta la puerta de su casa e intentó agarrarla

El hecho ocurrió el martes alrededor de las 21 cuando la joven volvía caminando de su trabajo. En la esquina de Roca y Mengelle se percató que la seguía una camioneta Ford Rangers con un hombre mayor al volante. Primero le tiraba besos, pero luego comenzó a decirle guarangadas.

En dialogo con LMCipolletti, la joven relató que le decía que quería llevarla. “No le prestaba atención, y después se fue. Dio vuelta a la manzana y volvió a cruzarme en la próxima cuadra, en Mengelle y Viedma. Me seguía diciendo cosas. Muy asustada, le mandé un mensaje a mi mamá para que me espere afuera, pero no me respondía. Comencé a caminar rápido, y trate de esconderme por un momento afuera del garaje de mi casa hasta que abran, sobre calle Viedma al 100, pero sabía que me iba a encontrar. Cuando veo que mi mamá abrió la puerta entré corriendo empujándola, y el hombre ya había estacionado y se había bajado”, expresó.

"Entré a mi casa corriendo, empujé a mi mamá, y el hombre ya se había bajado de la camioneta", dijo la mujer.

Ayer concurrió a la Comisaría Cuarta a radicar la denuncia formal. Hoy por la tarde deberá comparecer para la producción de un identikit y chequear fotografías para lograr reconocer al acosador. El Fiscal Cid es quien está a cargo de la investigación.

Fuentes policiales confirmaron el hecho y dijeron que se encuentran investigando el caso con las cámaras de videovigilancia.