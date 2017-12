El testimonio fue desacreditado por el fiscal que demostró que el testigo faltaba a la verdad en relación a sus vínculos laborales y afectivos con el imputado, ya que este mismo fin de semana habrían trabajado juntos como seguridad en un boliche. Tanto la querella como la Fiscalía lo denunciarán por falso testimonio.

La segunda testigo fue la policía Carrasco quien a pesar de ser parte del operativo el 27 de septiembre de 2015 aseguró que sus compañeros no golpearon al chico, y tampoco recordaba detalles, solo que los chicos estaban exaltados y tenían piedras, cuestiones que no constaban en su primera declaración. La testigo policial adujo ser ‘nuevita’ en la fuerza y no recordar casi nada.

En la Cámara Gessell los jueces tuvieron la oportunidad de escuchar el relato en primera persona, donde se detalló que luego de que los tres efectivos policiales ejercieran la golpiza, Leiton habría cargado la escopeta y los hizo correr. A la cuenta de tres, disparó al aire, siendo el segundo disparo directamente al cuerpo, habiendo uno de los perdigones pegado en el ojo del joven.

La psicóloga también pudo dar cuenta que el relato de los hechos por parte del joven de 15 años fue fluido y sin dificultades en el relato, lo que da cuenta de la espontaneidad y veracidad de los mismos.

