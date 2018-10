Si bien el hecho ocurrió el lunes, recién hoy pudieron acercarse a formalizar la denuncia en la unidad policial y reunirse con algún supervisor de Nivel Medio.

Según indicó la madre, en diálogo con LU19, el lunes la llamaron y le indicaron que habían golpeado a su hija y que estaba desfigurada.

“Cuando llegué a la escuela las autoridades me dijeron que habían sido solo raspones. Se quisieron lavar las manos. Ella no quiere volver al colegio por miedo, pero no puede dejar la escuela por esto”, expresó la mujer.

La joven, a quien no se identificó por ser menor de edad, dijo que salía de la escuela y la agarraron dos chicas, la arrojaron al suelo y le pegaron en la cabeza. “Una compañera me ayudó y me metió adentro de la escuela para que me dejen de pegar. Me tuvieron que llevar al hospital y estuve en observación”, contó.

El padre de la joven expresó que esto tiene que esclarecerse. “Tiene que hacerse público para que no pase más. Haremos la denuncia en la comisaria y luego remos al Consejo de Educación. Queremos terminar con la violencia. No quiero que mi hija deje de estudiar por esto. Todos tenemos responsabilidad”, relató.

El director del colegio, en diálogo con LM Cipolletti, contó que se trató de una pelea entre estudiantes afuera del establecimiento y que no pasó a mayores. Además, expresó que los padres la llevaron al hospital porque la menor estaba con una crisis de nervios.