“Lo primero que hice fue ir a hablar con la mamá del chico que él me había contado que estaba involucrado y ella me dijo que no podía hacer nada, que se le escapaba de las manos. Al otro día fui a la escuela y el director me propuso como solución cambiar a mi hijo a otro secundario en Huincul”, agregó la madre del chico.

“Mi hijo me dice que no quiere ir más a la escuela. Esta situación ya me supera, parece que a nadie le consta lo que pasa ahí adentro y ya superó todos los límites”, dijo la denunciante, madre de la víctima

“En este tiempo acudí a todos los lugares a los que podría haber ido. Fui a la comisaría, a fiscalía, a la Defensoría. Pero nadie se hace cargo y la situación empeora”, expresó la mujer y agregó: “Mi hijo vive en constante amenaza, le dicen que lo van a atacar sexualmente, que van a prenderle fuego la casa con todos nosotros adentro y él tiene mucho miedo. Ya no quiere ir a la escuela”.

La madre de un chico de 13 años denunció ante la Policía que su hijo sufre hostigamiento constante de parte de unos compañeros.

El lunes pasado, la madre radicó la denuncia en la Comisaría del Niño, Adolescente y Familia y al día siguiente presentó una nota ante el supervisor de Enseñanza Media de Cutral Co.

“Me dijo que tenían que ver qué estaba pasando en la escuela y ver qué hay de lo que yo estoy denunciando. El director de la escuela me dijo que a él no le consta lo que yo le digo”, contó indignada y expresó: “Lo único que pido es que se vea cómo se comportan en los pasillos, en los baños respecto a la droga y cómo llevan a los chicos de primer año a consumir”.

De un lado a otro sin respuestas

Al ver llegar todos los días con miedo a su hijo, que cursa el primer año del secundario, la madre tomó la decisión de que alguien tiene que escucharla. Sin embargo, a la fecha no ha tenido respuestas. Es más, fue a todos lados para poder denunciar lo que sufre su hijo.

Es que al ser los agresores también menores de edad, en fiscalía le dijeron que no pueden tomarle la denuncia y que eso debía resolverlo la escuela. Pero allí el director hizo caso omiso e incluso negó que ocurriera tal situación en el colegio.

