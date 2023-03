De qué vive Elba Rodríguez, la primera ganadora de Masterchef Argentina

"No miro MasterChef Celebrity, me cuentan que es aburrido y que no genera emoción ni expectativa. Hoy, con las redes sociales, la gente ya sabe que va a pasar un mes antes”, dijo.

1.JPG

Por otra parte, Wanda Nara no da más de la ansiedad y los nervios por debutar como conductora de la próxima edición de Masterchef y usó su cuenta de Instagram donde tiene más de 16 millones de seguidores para compartir una foto junto a los populares jurados. En la imagen donde se ve a Wanda y a sus espaldas a Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis confirma que será el 20 de marzo el primer programa de una nueva temporada.

Por el momento se desconoce cuál será el horario que ocupará el certamen. De hecho, aún estarían los vivos de Gran Hermano ya que el reality que conduce Santiago del Moro llegaría a su fin el 26 de marzo, excepto que los cambios del canal establezcan que la final de Gran Hermano sea el 20 de marzo con los últimos tres finalistas y el 19 se conozca el cuarto lugar. Si esto ocurriera el piso de rating para Wanda será más que interesante para su debut en el canal de las pelotas.