Embed Ver esta publicación en Instagram R u talking to me? Una publicación compartida de FAUSTO LABRAÑA (@faustolabrana) el 16 May, 2016 a las 5:14 PDT

Cuando tan sólo tenía 26 años (actualmente tiene 28) compartió escenas con Emilia Clarke, la mismísima princesa Khaleesi, y también set con Carice van Houten (la maléfica Melisandre), el simpatiquísimo Liam Cunningham (Davos Seaworth) y con Kristofer Hivju (Tormund).

En aquel entonces, el intérprete nacido en Zaraté, se encontraba viviendo en Irlanda y trabajaba en un hostel. En ese lugar conoció a un hombre muy ligado a la producción de la megaserie de HBO, a quien le entregó un video y su curriculum. Tan sólo bastaron un par de horas para recibir la llamada que cambiaría su vida para siempre. “Soy Jack (asistente de la dirección), de Game of Thrones", me dijo mi interlocutor. Me pedía si podía ir a Belfast para hacer una audición de un guerrero Dothraki que estaban buscando. Pedí permiso en mi trabajo en el Hostel, me tomé un colectivo y me fui hasta los estudios Titanic, que está a metros del Museo Titanic. Allí me recibió la producción. Me preguntaron qué formación tenía y verificaron mi nivel de inglés. Me hicieron una prueba de cámara con vestuario y maquillaje. Quedaron en que volverían a llamarme. Volví a Dublín y seguí trabajando en el Hostel y, una semana después, me llamaron para confirmarme que había quedado seleccionado. Esto fue a fines del año 2014. Así comenzó mi aventura y mi inclusión en esta gran producción”, contó el actor en una vieja entrevista.

Embed Ver esta publicación en Instagram Feliz con mis recuerdos de GOT!!. Gracias amigo! @ma_ri_to Una publicación compartida de FAUSTO LABRAÑA (@faustolabrana) el 9 May, 2017 a las 3:43 PDT

“Mi personaje fue muy pequeño, pero para mí fue una gran oportunidad poder trabajar en una producción de estas dimensiones. Creo que recién me di cuenta de lo que había hecho cuando volví en colectivo desde Belfast a Dublín, y donde sentí tristeza y alegría al mismo tiempo. Es una experiencia que no me voy a olvidar jamás en la vida", agregó.

Sobre las grabaciones, el joven explicó: “Nos levantábamos a las 2.30 de la madrugada. A las 3 ya estábamos en los estudios. Hasta las 6 de la mañana ya estábamos caracterizados con el personaje y comenzábamos a repasar las escenas que íbamos a hacer. A las 6 de la mañana ya estábamos en las locaciones para hacer entrenamiento. Hacíamos flexiones de brazos co todo el vestuario y el peso de la espada que tiene un peso bastante real. El entrenamiento lo teníamos de parte de un veterano de guerra de Gran Bretaña. Nos enseñaba también el tema de las formaciones militares. A partir de las 7 arrancábamos con el rodaje hasta las 19. Así sucesivamente, desde las 2.30 hasta las 19, todos los días. La pasábamos muy bien en un ámbito híper profesional del cual estoy muy feliz de haber sido parte”.

LEÉ MÁS

Ni las plazas se salvan: robó un pedazo de media sombra y lo escracharon

Mirá cómo va a estar el tiempo durante la semana en el Valle

Calu Rivero tras la escena de la violación: "Volví a casa con un dolor en el alma inexplicable"