De Brito reveló lo que sabe de la oscura situación de Marley con Telefe

Desde que apareció la denuncia de Lucas Benvenuto contra Jey Mammon , todo el mundo del espectáculo se puso en alerta, más aún después de que el joven insinuara que había más personas que habían estado con menores en la televisión, dejando entrever a manera de incógnito que Marley era uno de ellos. Sin embargo, pasados los días, las denuncias contra el conductor de Telefe no se concretaron, y muchos las tomaron como falsas.

Ahora, quien fue consultado sobre el tema fue Ángel de Brito . El conductor era amigo muy cercano de Jey Mammon, sin embargo, no tuvo problemas en denunciar todas las cosas que se enteró de él cuando se supo la denuncia de Lucas Benvenuto.

Sin embargo, a pesar de la confianza que tiene en él Ángel de Brito, Marley habría pasado unos momentos muy incómodos en los últimos días. Según contó Marina Calabró, las autoridades de Telefe lo llamaron a sus oficinas para hablar con él sobre el tema. “Hubo una pregunta directa: si había sostenido algún tipo de vínculo con algún menor. La respuesta de él fue negativa. Una situación recontra incómoda”, reveló la panelista.

Ángel Brito Marley 1.jpg

“Marley está preocupado. Se puso en contacto con periodistas amigos porque quería saber qué se estaba diciendo en los chats de los periodistas de chimentos”, agregó Calabró y aclaró: “Si llegó algún material que de alguna manera lo pueda rozar, si había algún trascendido, algún material dando vueltas, alguna captura o algo que se esté contando".

“Eso no habla muy bien de Marley. Si vos estás limpio o no tenés de qué preocuparte, no vas a andar preguntándoles a tus amigos a ver qué se dijo o qué material se filtró", opinó Lanata. “Teme algún tipo de opereta o carpetazo”, explicó ella.