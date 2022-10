Embed

"Lo que me cuentan es que hubieron varios hechos, porque una relación no se termina de un día para el otro. Pero lo cierto es que hubo un hecho en particular, que tengo que ser muy prudente para contarlo porque hay menores de por medio", explicó Mariana Brey.

"Todo empezó cuando Camila Homs lleva a Europa a sus hijos, porque ella estaba de vacaciones con su novio, los niños quedan al cuidado de De Paul. En aquel momento Tini compartía sus días con ellos y la relación con los hijos del futbolista no sería tan buena, porque no sería fácil para ella fusionar la familia", agregó la periodista de Socios del Espectáculo.

Todas estas peleas habrían incluso involucrado al padre de Tini Stoessel, quién varios aseguran, se peleó con De Paul por teléfono.

"Por lo que pude averiguar, Rodrigo De Paul habló con la madre y le dijo que ya no aguanta más y que si fuera por él diría ahora mismo que ya no están más juntos, pero que no sabe por qué los padres de Tini quieren oficializar la cuestión recién cuando termine el Mundial", contó Luli Fernández.

"Lo que me cuentan es que hubo una llamada del padre de Tini a De Paul, y que la charla fue subiendo de tono y que terminó muy mal. De Paul le cortó el teléfono y desde ahí quedó todo mal, aunque se desconoce por ahora el contenido de esa charla", agregó la panelista.