Cuál es el único jugador de la Selección con el que Scaloni está enojado

Sin embargo, quien quedó afuera de la lista fue el Tucu Correa. El delantero había sido parte de los 26 convocados para disputar el Mundial de Qatar, sin embargo, al parecer no había avisado que estaba lesionado. Esto se dio a conocer luego de que Argentina jugara un amistoso frente a Emiratos Árabes en la previa al inicio de la competencia oficial, en donde incluso llegó a marcar un tanto.

Al enterarse de la lesión, Lionel Scaloni se habría enojado con el delantero tucumano y lo bajó de la lista, para darle lugar a Thiago Almada, quien tuvo que ser llamado de urgencia.

"Es verdad que algunos no jugaron por precaución y no los arriesgamos. El resto jugó, y el que estaba bien jugó lo que tenía que jugar. Son bastante grandecitos como para darse cuenta si están en condiciones de seguir o no", declaró el técnico argentino post amistoso con Emiratos Árabes.

"Scaloni desafectó a los jugadores por entender que no iban a estar al 100%. Ayer lo probó a Tucu. Post partido el jugador manifestó que se había sentido incómodo y por eso Scaloni declaró molesto", explicó Gastón Edul en ese momento, explicando el enojo del técnico argentino.

Desde la AFA aseguran que la no convocatoria del Tucu Correa para estos amistosos se debe a que el delantero tucumano está haciendo un tratamiento en Sevilla (padece una distensión del músculo semimembranoso) y no le quieren cortar el tratamiento, sin embargo, muchos aseguraran que se trata de un enojo del técnico, debido a que Correa fue el único de los desafectados que no viajó a la final con Francia, luego de que fueran invitados a acompañar al plantel.