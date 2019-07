"Es tan obsceno el blindaje mediático que tienen Macri y Vidal que, como en otras tristes épocas, para entender lo que pasa en nuestro país y en la provincia de Buenos Aires hay que recurrir a la prensa internacional", justificó Cristina Kirchner en Twitter.

Para la ex presidenta, el problema del auge de "las segundas marcas" es que éstas no suponen por su propia existencia una proliferación de pymes, lo cual incrementaría virtuosamente la competencia, sino que "son producidas por las grandes empresas".

En otro tuit, la compañera de fórmula de Alberto Fernández lamenta, como consecuencia del ajuste en la capacidad de consumo, de los sucedáneos, es decir, productos que se parecen a determinados alimentos pero que tienen un inferior aporte nutritivo.

"Algo que los argentinos sinceramente no nos merecíamos: tener que tomar leche que no es leche", recriminó la ex jefa de Estado.

El artículo periodístico que cita la ex mandataria explica que la pérdida de "al menos un 12% anual" de poder adquisitivo, "a causa de la inflación y la recesión, ha propiciado una explosión de las segundas marcas, más baratas".

"El acuerdo del Gobierno con los grandes fabricantes y distribuidores para congelar durante seis meses el precio de 64 productos considerados básicos, desde la harina hasta la yerba mate, ha disparado las ventas de lo que la ex presidenta llama ´Pindonga´ y ´Cuchuflito´".

En el marco de la campaña, Cristina Kirchner viajará este viernes a San Juan para encabezar un acto en homenaje por los 67 años de la muerte de Eva Perón, una de las máximas referentes del Partido Justicialista.

Según trascendió, el evento se realizará desde las 18:00 de ese día en el estadio Aldo Cantoni y contará con la presencia del gobernador local, Sergio Uñac, entre otros dirigentes.

Será una jornada diferente a las que realiza habitualmente la ex mandataria nacional, ya que en esta ocasión el encuentro no será para presentar su libro "Sinceramente", algo que viene haciendo en diferentes provincias argentinas.

En este caso, Cristina Kirchner rendirá homenaje a la dirigente peronista que murió el 26 de julio de 1952 como consecuencia de un cáncer de útero contra el que luchó los últimos años de su vida.

Luego de este homenaje, Cristina Kirchner tiene previsto viajar a Mendoza, donde sí hará la presentación de su libro, y se espera un apoyo de su parte a la candidatura de Anabel Fernández Sagasti, que compite por la Gobernación en esa provincia contra el radical oficialista Rodolfo Suárez.

En los próximos días la ex Presidenta tendría en mente presentarse en Tigre, donde podría estar acompañada de su primer candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires, Sergio Massa.

El líder del Frente Renovador, que fue uno de los últimos dirigentes en sumarse al armado electoral del kirchnerismo, ya se mostró en un acto junto a Alberto Fernández, pero todavía no compartió escenario con su antigua rival, a quien cuestionó tiempo atrás.

