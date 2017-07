Crespo y Morales, las nuevas caras de Cipolletti

Morales viene de jugar el último semestre la Liga de Fútbol de Neuquén vistiendo la casaca de Añelo. El enganche, formado en las inferiores del club, volvió para sumarse al plantel profesional. “Estoy muy contento, era lo que yo quería y lo que busqué”, sostuvo el jugador de 21 años.

El volante creativo vuelve al club para pelear minutos. “Ya hablé con Germán Alecha; me dijo que si yo tenía las condiciones iba a jugar”, contó.

Hace poco más de medio año, Morales era el socio de juego de Daniel “Monito” Opazo en la Liga Deportiva Confluencia. El 9 pegó un salto de calidad en el último semestre y terminó siendo transferido a Newell’s. “Me pone muy contento por él. Con lo que le pasó, te dan ganas de seguir, es algo que a uno lo ilusiona y te dan muchas más ganas de seguir entrenando”, afirmó Morales.

Competencia interna

Crespo llega a Cipolletti para sumar jerarquía al arco, que desde el último Federal A es defendido por Matías Alasia y tuvo como segundo arquero al canterano, Franco Moscaritolo. “Siempre tuve ganas de jugar en el Club Cipolletti, no se me había dado la posibilidad”, expresó el arquero neuquino de 26 años.

Crespo jugó en Maronese, estuvo dos años y medio en Deportivo Roca, pero en la última temporada jugó en la primera división del fútbol costarriqueño, en el Cartaginés.

Los hinchas del Capataz lo vieron en varias ocasiones jugar los clásicos, siendo una de las figuras en el equipo naranja, con Diego Landeiro en el banco.

“Yo no creo que haya resentimiento porque jugué allá, nunca fui hincha de Roca, uno lo toma como un trabajo y lo mismo pasaría con la gente de Roca”, sostuvo Crespo.

El 1 aceptó sumarse a Cipo y tiene muy claro el terreno que pisará desde el lunes. Ya vio jugar al equipo de Homann, estuvo en La Visera en la revancha de octavos de final frente a Juventud Antoniana y también en la ida de la semifinal ante Gimnasia de Mendoza. “Conozco a algunos chicos, siempre sigo el fútbol de acá”, contó.

Respecto de la figura de Alasia, Crespo es claro: “Lo saben todos, fue un punto muy alto en el torneo que pasó, pero uno siempre va a dar pelea. No voy con la idea de ser suplente y nada más, yo ya atajé varios torneos federales y me tocó jugar afuera en primera división. Yo sé que Alasia, como dicen todos, no es discutido, pero uno siempre va a pelear el puesto”.

El arquero neuquino también habló sobre el contexto con el que se encontrará cuando comience la pretemporada, que durante las dos primeras semanas apuntarán al partido contra San Lorenzo por la Copa Argentina. “Es algo que me di cuenta después de haber arreglado. Está muy bueno, la verdad es que es un partido muy especial. Ojalá que pueda estar”, dijo.

El club albinegro sigue en el mercado de pases. Busca reforzarse con un lateral por izquierda, un mediocampista y otro delantero.

El Monito Opazo debuta en Newell’s

Daniel Opazo disputará su primer amistoso con la casaca de Newell’s, hoy frente a Talleres. El técnico de la Lepra, Juan Manuel Llop, confirmó al Monito en el equipo alternativo.

El ensayo se jugará en Córdoba, desde las 10 y habrá dos cotejos, cada uno de una hora, divididos en tiempos de 30 minutos.

Antes de viajar, Llop brindó una conferencia de prensa y habló bien sobre los jugadores que llegaron al plantel. “Los seis refuerzos que han llegado están muy bien. Estamos cerrando otras posibilidades pero hay que ir despacio. Estamos muy bien y convencidos de la idea que tenemos. Vamos por buen camino”, dijo el técnico.

Opazo llegó hace poco más de una semana a Newell’s y desde Rosario, la prensa que sigue la compaña de la Lepra, aseguró que hasta el momento el ex delantero de Cipolletti ha dejado una muy buena imagen en el cuerpo técnico. El neuquino llegó al club como una apuesta, después de cerrar un gran semestre con Cipo.