Crespo seguiría en el arco y Opazo sería el 9 titular

Por otro, Daniel “Monito” Opazo llegó de la Superliga para ser titular, naturalmente, por lo que son horas clave para saber si mientras desarma el bolso puede afrontar ya desde el vamos su primer gran partido en su retorno al Albinegro.

Como la respuesta en los ensayos de la semana cuentan que fue buena, es muy probable que el ex Newell’s y San Martín de San Juan integre, entonces, el elenco titular mañana por la noche. Siempre en el terreno de las especulaciones, todo parece indicar que el arco seguirá en poder de Facundo Crespo, más allá de que Nicolás Caprio está mejor de su lesión (ayer jugó para los suplentes).

“Si finalmente soy titular será para valorar la confianza del entrenador, a veces no es fácil. Hay que tratar de sumar de local para clasificar”.“Al Monito Opazo lo veo muy bien en los entrenamientos, creo que va a ser importante para el equipo, aparte es buena gente”.Facundo Crespo. Arquero de Cipo

Se tiene confianza

El guardavallas que fue figura ante Independiente en La Chacra aseguró que si le toca actuar será “para valorar la decisión del técnico de brindarme confianza, a veces no es fácil”. El 1, que en las prácticas del miércoles y el jueves se desempeñó para los titulares, consideró: “He tenido buenas actuaciones y eso ayuda” al respaldo del DT, pese a que un peso pesado como Caprio está mejor físicamente. Aunque aclaró, prudente, que “hay que esperar la confirmación”.

“Tenemos que tratar de mejorar el funcionamiento contra Roca. Queremos clasificar y es clave ganar. Eso sí, no lo tomamos como una revancha de la Copa Argentina, son torneos diferentes”, explicó Crespito. A la vez, destacó el nivel que muestra Opazo en los entrenamientos. “Lo veo bien, puede ser importante para nosotros. Aparte es buena gente”, elogió.

Por el lado de Roca, el Naranja llegará a La Visera con un equipo diezmado por bajas y varios jugadores tocados. Mañana a las 21:30 se develarán los misterios de uno y otro lado.

Atentos al festejo si juega y la mete

En la edición de ayer de LMC, el DT de Roca Mauro Laspada indicó que la llegada de Opazo al Capataz “no me preocupa, el único diferente de Cipo es Weiner”. La frase no pasó inadvertida en el Albinegro y cuentan desde el entorno del Monito que no le habrían caído bien los dichos del técnico naranja pues se sintió ninguneado. ¿Habrá festejo para el banco visitante si juega y la mete?