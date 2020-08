Crece el malestar de los dueños de complejos deportivos

Los días transcurrieron y no hubo novedades desde la comuna, motivo por el cual creció el malestar de los propietarios de los complejos.

Para poner en funcionamiento las canchas para el metegol humano, una alternativa a los tradicionales picaditos de fútbol pero manteniendo el distanciamiento social, hubo una inversión de los dueños, sumado al daño económico que sufre el rubro tras los cuatro meses sin poder trabajar, sin tener ningún tipo de ingresos.

“Seguimos en la misma, no tengo respuesta de nada. No tiene ningún sentido, daría la impresión de que es la única actividad que no se puede hacer en la ciudad”, manifestó Guillermo San Pedro, propietario de Cancha Rayada, uno de los complejos que ya contaba con la habilitación para reactivarse.