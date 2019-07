Copa América: que hoy la alegría sea solo argentina

Esta histórica semifinal se disputará en el estadio Mineirao de Belo Horizonte, con arbitraje del ecuatoriano Roddy Zambrano, y será transmitida por los canales TV Pública, TyC Sports y DirecTV Sports.

El ganador se asegurará un lugar en la definición que se disputará el domingo 7 de julio en el Maracaná de Río de Janeiro ante Chile o Perú, que jugarán mañana en Porto Alegre.

En caso de empate en el tiempo reglamentario, habrá dos tiempos de quince minutos y, de persistir la igualdad, se definirá el ganador con tiros desde el punto penal.

Esta será la primera vez en la historia que Argentina y Brasil se enfrentarán en una semifinal de Copa América, el trofeo que la Albiceleste pretende conquistar por 15ª vez, luego de 26 años.

El pentacampeón mundial, por su parte, lo levantó en ocho oportunidades y las últimas dos fueron de manera consecutiva, en Perú 2004 y en Venezuela 2007, tras derrotar en la final a Argentina (3-0). El seleccionado albiceleste, conducido por Lionel Scaloni, alcanzó esta semifinal tras dejar en el camino a Venezuela en los cuartos de final, a partir de un triunfo 2-0 en Río de Janeiro.

El conjunto argentino tuvo una primera fase de menor a mayor ya que debutó con una preocupante derrota ante Colombia (0-2), luego rescató un empate frente a Paraguay (1-1) y en la última fecha se aseguró la clasificación en el segundo puesto tras la victoria (2-0) sobre Catar, uno de los invitados junto a Japón. El camino de Brasil tampoco fue apabullante: se presentó con un triunfo (3-0) sobre Bolivia pero con reprobaciones de su público, luego empató (0-0) con Venezuela y recién en la última jornada tuvo una contundente goleada (5-0) contra Perú que lo dejó como líder del grupo A.

En cuartos de final, el seleccionado dirigido por Tite no pudo superar a Paraguay, su verdugo en las ediciones de 2011 y 2015, en el tiempo reglamentario y, luego del empate sin goles, avanzó de ronda tras ganar 4-3 en los penales.

“Me cuesta dormir por este partido”

El entrenador de Brasil, Tite, confesó su emoción y ansiedad antes del juego con Argentina por semifinales de Copa América. No consigue dormir bien. Aunque confía en la calidad colectia de su equipo, tiene claro que para su rival juega el mejor jugador del mundo.

“El domingo no conseguí dormir bien. No soy un súper hombre. Soy de la forma que soy. Ayer me desperté a las 3:15 de la madrugada, me quedé pensando, y tengo el hábito de anotar. Esa es a locura del entrenador, es la realidad del técnico”, comentó.

El entrenador brasileño aseguró que al crack argentino Lio Messi “no se lo puede neutralizar”.

Embed

LEÉ MÁS

Don 'Cubilla', el descubridor del Huevo Acuña: "En el Mineirao va a jugar como en nuestra canchita"

Llegó el momento de que aparezca Messi