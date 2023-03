Conflicto docente: los números del Gobierno contra los de Unter

En el marco del conflicto por la paritaria docente, desde el gobierno de Río Negro informaron que durante el miércoles, más de 8000 trabajadores de la educación dieron su presente a través de la página web oficial, sistema con el cual se realizará el descuesto de los días no trabajados. Sin embargo, desde Unter, el gremio que lanzó el plan de lucha, aseguran que el acatamiento al cuarto día de paro fue del 95%.

En tanto, el comunicado oficial agrega que “quienes realizaron esta manifestación formal y no hayan adherido a la medida de fuerza, no verán afectada su liquidación de haberes. Además, el ministerio ratificó el descuento de los días no trabajados por los y las docentes que se adhieran al paro de actividades”.