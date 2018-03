Confirmaron el castigo para un violador

Los hechos por los que el hombre fue juzgado ocurrieron en Cinco Saltos en el año 2012 en circunstancias que su hija de 12 años lo visitó durante un fin de semana. En ese contexto la violó.

La defensa presentó un recurso de casación cuestionando la sentencia. Sin embargo durante su revisión, los jueces del STJ convalidaron la decisión del tribunal cipoleño.

“El juzgador arribó a un pronunciamiento de condena con un desarrollo completo de la calidad del testimonio de la menor víctima en sí mismo, esto es, en su carácter textual intrínseco. Luego, en cuanto a la exterioridad, vinculó tal relato con otras pruebas que lo corroboran, como los testimonios de la madre y de la tía de la menor, y en particular el de la señora O. y de la perito psicóloga, que dio cuenta de que la niña no presentaba tendencia a la simulación y de la existencia de síntomas de estrés postraumático. Por último, también expuso los motivos que explican las aludidas contradicciones sobre el lugar del hecho, por lo que no tenían entidad para debilitar la totalidad de la prueba de cargo. En síntesis, el razonamiento desarrollado y sus conclusiones, objeto del análisis exigido a este Cuerpo, no muestran los vicios que alega la recurrente y, como afirma la Cámara, el plexo probatorio proporciona razón suficiente a lo decidido”, se precisó en el extenso fallo del STJ.

La sentencia condenatoria fue dictada el 13 de septiembre de 2017. No se brindan los datos identificatorios del condenado para proteger a la víctima.

Reclamo

Un cumplimiento inmediato

Al igual que en otros casos, el hombre condenado por violar a su pequeña hija recurrió a las presentaciones que dilatan la confirmación de la condena. Más allá de lo resuelto por el STJ provincial, el violador tiene posibilidad de ir a la instancia federal si es que su defensor reclamó este derecho.

En la actualidad, hay gestiones de organizaciones ligadas a víctimas de abuso sexual para que los violadores empiecen a cumplir el castigo de prisión efectiva apenas se conozca la sentencia condenatoria del tribunal primario.