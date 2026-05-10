Confirman condena a un gomero que casi mata a puñaladas a un matrimonio de comerciantes

La CSJN ratificó el fallo dictado por un tribunal de Cipolletti. El agresor, detenido recientemente, reveló “ribetes raciales” contra las víctimas, de origen boliviano.

La Corte Suprema de Justicia dejó firme un fallo dictado por un tribunal de Cipolletti contra un hombre condenado por apuñalar a un matrimonio de comerciantes.

Ya está preso cumpliendo seis años de prisión el empleado de una gomería condenado por el intento de homicidio a puñaladas de un matrimonio de comerciantes de El Arroyón , el caserío ubicado en el acceso al lago Pellegrini, en Cinco Saltos.

El hombre, identificado como Gustavo Gabriel Bilbao de unos 50 años de edad, fue detenido semanas atrás en un allanamiento policial realizado en su domicilio, tras recibir la notificación que la pena, ya ratificada en las instancias de la Justicia rionegrina, había sido confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

El sangriento hecho ocurrió la tarde del 19 de marzo de 2022 cuando irrumpió en el comercio “La Pedrona”, ubicado en el barrio Los Hornos, y atacó a puñaladas a la propietaria, quien tenía a su hijo de tres años en brazos, y también a su pareja cuando salió a defenderla. A ambos les causó severas heridas , pero lograron sobrevivir.

ECP TRIBUNALES (2) La causa judicial contra el acusado de robar en un comercio cipoleño se tramitó en los tribunales de la calle España y Urquiza. Estefania Petrella

Bilbao fue llevado a juicio en junio de 2023 acusado por el delito de “homicidio en grado de tentativa por dos hechos”, y fue declarado culpable por el tribunal integrado por los jueces Marcelo Gómez, María Florencia Caruso y Guillermo Merlo.

El fallo destacó el carácter violento del acusado, quien era temido en el enclave poblacional porque siempre andaba armado con un cuchillo. Además, el ataque rebeló “ribetes raciales”, dado que las víctimas son de nacionalidad boliviana, destacó en su alegato la Fiscalía, que había pedido 9 años de cárcel.

Según se reconstruyó, el hombre tras discutir con un cliente increpó a la propietaria que tenía en brazos a su pequeño hijo. La amenazó expresándole “te voy a matar a vos, quien te crees que sos, los voy a matar a todos”, mientras le exhibía un puñal que había llevado.

Acceso Lago Pellegrini 1200.jpg El ataque sexual ocurrió en una vivienda del paraje El Arroyón, en el lago Pellegrini. El acusado admitió su culpa y lo condenaron a seis años de prisión. Archivo

La mujer escapó hacia el fondo del local y pidió auxilio a su esposo, que estaba trabajando en una construcción en el patio con otro de sus hijos. El hombre entonces fue en ayuda de su pareja y se topó con el agresor, quien le asestó una puñalada entre el tórax y el abdomen, que casi lo lleva a la muerte.

La comerciante intentó intervenir para frenar el ataque a su marido, pero Bilbao reaccionó contra ella y le lanzó una puñalada a la altura del pecho con el fin de quitarle la vida, pero se cubrió con su brazo derecho, por lo que el puntazo impactó en el antebrazo, fracturándole el hueso.

El atacante luego escapó para su casa, donde minutos más tarde fue detenido por policías, que llegaron al lugar alertados por el hijo de los damnificados.

Parte del incidente quedó registrado por las cámaras de seguridad instaladas en la despensa, cuyas imágenes fueron clave en la resolución.

“Me defendí”, aseguró el condenado

Al declarar en el juicio, el acusado aseguró que actuó en defensa propia. “Nunca los quise matar, si discutimos y yo me defendí sino me matan a mí”, expresó. En la misma línea su abogado, el defensor Oficial Mario Nolivo, pidió su absolución por la “duda razonable”, al afirmar que no estaba clara la mecánica del hecho.

Mientras que la Fiscalía, representada por Leandro López y Daniela Ramírez, reclamaron su culpabilidad.

El juez Merlo sostuvo en el voto rector que el episodio se había producido como lo describió la Fiscalía. Destacó entre las pruebas los videos captados por las cámaras de seguridad y aclaró que bien no quedó tomada toda la secuencia, lo declarado por las víctimas y un testigo “nos dan un panorama de cómo se sucedieron los hechos”.

detenido preso esposado El locutor condenado fue condenado a ocho años de prisión por abusar de su hijastra menor. La Corte Suprema confirmó el fallo y desde el martes por la noche cumple la pena. Archivo

“Estos son los tres testimonios que a mi criterio convalidan la acusación”, expresó el magistrado al declararlo culpable, con la adhesión de sus colegas.

En el juicio de cesura Merlo la fiscalía reclamó la imposición de 9 años de prisión. En su alegato, destacaron como antecedente que en una madrugada de septiembre de 2021 Bilbao había atacado a piedrazos el comercio, y rompió vidrios, una balanza y alimentos. Según surgió, su hostilidad se exacerbaba cuando les exigía que los atendiera a cualquier hora.

En tanto que la defensa, que anticipó que impugnaría la declaración de responsabilidad, pidió 4 años de prisión, la pena mínima de la figura. El tribunal entendió acorde darle 6 años de prisión de cumplimiento efectivo.

Los vecinos le tenían miedo

El fallo indica que Bilbao llegó en 2003 a El Arroyón. Vecinos declararon que le temían por su personalidad violenta y que siempre andaba con un cuchillo a la cintura. Se remarcó que contaba con antecedentes por delitos contra la propiedad, cometidos en Roca y Bariloche.

En cuanto a las víctimas, sufrieron “extensión del daño”, ya que además del ataque físico padecen secuelas psicológicas.