Condenan a Rubén López por abuso sexual simple

El tribunal estuvo presidido por los jueces Pablo Repetto e integrado por las juezas de Garantías María Florencia Caruso y Laura González Vitale. “No hubo duda, el hecho ocurrió tal cual lo relató la víctima”, sostuvieron en su sentencia.

El hecho por el cual fue juzgado López ocurrió el 18 de octubre de 2016 en su casa de la calle Alem de Cipolletti, alrededor de las 14. En esas circunstancias, la víctima se encontraba realizando tareas en la cocina y él la tomó por la espalda y la manoseó. Como la joven se resistió, se produjo un zamarreo y, antes de echarla de su vivienda, el imputado la amenazó para que no lo denunciara.

Los magistrados consideraron que el relato de la víctima fue “contundente”, impresionó como “altamente creíble” y sus dichos, además, fueron corroborados por otros testimonios e indicios que aportaron “solidez”.

Mencionaron el testimonio de un joven que describió con detalle los momentos inmediatamente posteriores al hecho y el estado emocional en el que se encontraba la víctima. Se añadió el relato de la madre, quien vio las lesiones que presentaba en su cuerpo y pudo dar cuenta del drama en el que se encontraba su hija.

Ese mismo día, fueron al hospital de Allen y una médica certificó las lesiones leves. Su relato también fue considerado por el tribunal como “objetivo y creíble”. Además, la pericia de la psicóloga oficial sostuvo que la víctima no tiende a la mendacidad.

Para el tribunal, la defensa no logró rebatir los hechos presentados por la Fiscalía ni pudo introducir una teoría de reemplazo que funde, al menos, una duda razonable. “El supuesto testigo presencial y la negativa de los hechos por parte del imputado no alcanzan por sí mismos si no son acompañados por otros indicios en su respaldo”, aseveraron los jueces. Incluso, advirtieron que la fiscalía se encargó de demostrar la poca credibilidad de ese relato (el del supuesto testigo presencial) y pudo acreditar que parte de él era falso.

La sentencia completa será leída mañana. Luego, las partes podrán ofrecer más pruebas y ya definir la pena que le cabe a López en un juicio de cesura. La fiscalía, representada por Santiago Márquez Gauna y Eugenia Vallejos, adelantó que solicitará una pena de prisión efectiva.

El abogado Eduardo Ricardo Sandoval Córdoba representa a la víctima como querellante, mientras que Pablo Agabios y Rolando Villasuso participan en el rol de defensores.

“Teníamos razón, había pruebas”

“En todo momento creímos que teníamos la verdad, buscamos la prueba, fuimos serios, con argumentos, con testigos, sin prendernos de declaraciones mediáticas, trabajamos siempre sobre la seriedad de la prueba, mostramos que tuvimos prueba y el tribunal nos dio la razón, porque había prueba”, sostuvo el fiscal Santiago Márquez Gauna. Consideró que había “mucha prueba contundente” para mostrar, comenzando por los dichos de la víctima y todos los relatos que la respaldaron.