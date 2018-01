Comienza la parte más intensa de la pretemporada

Por decisión del técnico, los jugadores regresarán a sus propios domicilios para la siesta y de noche.

“Creo que las concentraciones sirven para armar grupos. Este ya está armado y somos nosotros quienes nos acoplamos a ellos. Lo que sí queremos controlar son las comidas”, explicó el técnico.

Para eso, junto a las nutricionistas, dirigentes y personal del club, se ha trabajado mucho en la previa. El salón del ex Banco Nación se convertirá en buffet de desayunos y almuerzos. En las piletas del complejo también podrán relajarse antes de marchase cada día.

En la sede de la calle Mengelle se servirán las cenas, temprano, para permitir que el retorno y el descanso posterior cumplan con las horas necesarias.

Esta vez, en el hostel de la institución sólo estará reservada al plantel una habitación. La intención es que los futbolistas a los que se les complique volver a sus domicilios por alguna circunstancia tengan la chance de descansar en el club.

La pelota, presente

De tarde se hará mucho hincapié en trabajos con pelota. Botella tiene especial interés en la acumulación de entrenamientos, a fin de ir encontrando el once ideal. Al respecto, lo único que adelantó hasta el momento es su preferencia por los cuatro hombres del fondo, algo que no variará de lo que mostró Cipo bajo el mando de Henry Homann.

Las dudas pasan por los intérpretes, luego de su pedido por Federico Azcárate, quien es la única cara nueva del Albinegro modelo 2018, para la dupla central.

Por lo pronto, en el primer once contra once, el oriundo de Balcarse ya se movió en dupla con César Medina, aunque todavía no es algo definitivo.

Ya tachan los días para el debut en Copa Argentina

Son once los días que restan para el debut oficial del nuevo ciclo albinegro, ahora bajo el mando de Duilio Botella.

Roca por la primera fase de la Copa Argentina 2018 vendrá a La Visera la noche del viernes 19.

Al miércoles siguiente, también de noche, el Capataz pisará el Luis Maiolino en un duelo muy singular después de lo que fue el pasaje Naranja a la ronda Campeonato del Federal A y el camino de la reválida que terminó castigando a Cipo.

La Copa es un certamen muy especial para la institución, sobre todo después de lo vivido en el 2017, cuando el plantel llegó hasta el recordado cruce con San Lorenzo y fue eliminado en cancha de Lanús por penales.