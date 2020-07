Claudio Caniggia denunció por estafa a Mariana Nannis

A meses de su escandaloso divorcio, Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis protagonizan un nuevo conflicto legal. Fernando Burlando , abogado del ex futbolista, contó que su cliente denunció ante la Justicia a la madre de sus tres hijos porque habría vendido un departamento en Miami sin su consentimiento. Se trata de una propiedad que formaba parte de la sociedad conyugal, un bien ganancial que forma parte del paquete que se tendrá que dividir.

"Si ella procedió a la venta de ese inmueble, es una actitud delictiva porque es parte del haber de la sociedad conyugal -afirmó Fernando Burlando, abogado de Claudio, en el programa El run run del espectáculo de Crónica HD. "Era un inmueble que era del matrimonio y una persona unipersonalmente no la puede vender. Es más, a Claudio no se lo hubiera ocurrido hacer un tipo de maniobra de esas características. No se le cruza, es un tipo muy noble”, agregó.