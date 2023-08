Uberlinda les saca la mufa a los cipoleños con caña con ruda

image.png Anahí Cárdena

“Empecé hace varios años. La gente ya me conoce. Dios y la Pachamama nos vienen ayudando tras tantas cosas malas que pasamos por el COVID. Me gusta estar acá, todos me esperan, bendicen lo que toman y me bendicen a mí”, celebra la mujer que se apresta a cumplir 60 años.