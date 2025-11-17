Qué le pasó al chofer del KoKo que chocó en barrio Militar y provocó una fuga de gas

El accidente ocurrió poco antes de las 22 del domingo. Continúan trabajando para restablecer el suministro de gas de la zona.

Un colectivo Koko chocó con un nicho de gas y provocó una fuga.

A las 21:30 del domingo, un colectivo de la empresa KoKo salió de la terminal hacia Río Negro con normalidad. Sin embargo, menos de 20 minutos después, los pasajeros escucharon un fuerte ruido y vieron al chofer inconsciente. Segundos después, chocaron varios árboles y un nicho de gas, provocando una fuga.

Ocurrió en la zona del barrio militar, puntualmente en la intersección de 12 de septiembre y Bejarano. Según el testimonio de uno de los pasajeros, "tomé el micro a las 21:30 en la terminal. Éramos dos o tres pasajeros. Primero escuchamos un ruido a chapa y pensamos que había atropellado a un ciclista. Miro por la ventana y veo un taxi derrapando con la cola hundida. Miro al chofer y lo veo inconsciente", relató en declaraciones periodísticas.

El testigo agregó que, tras perder el conductor el conocimiento, el colectivo siguió avanzando sin control, el micro empezó a chocar un árbol y otro hasta que se frenó. Ahí llamamos a la policía. Cuando llegaron, asistieron al chofer, que seguía inconsciente y tenía la cara con sangre".

Choque de KOKO con un nicho de gas

Cómo está el chofer del KoKo que chocó

La versión del testigo fue confirmada por el subcomisario Ariel Elizondo en diálogo con LMC. El oficial de la Policía afirmó que el chofer sufrió una descompensación debido a una patología cardíaca.

Minutos después del accidente fue trasladado a la clínica San Agustín donde, según la última información, se encuentra internado en observación.

El conductor del taxi impactado por el colectivo y los dos pasajeros fueron atendidos preventivamente, pero no presentaban lesión alguna.

Sigue el corte en el barrio militar por la fuga de gas

El Subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad, Francisco Baggio informó a media mañana, en diálogo con LU5, que todavía no se resolvía la situación. "No se puede hallar el caño principal para hacer un corte y repararlo, la pérdida continúa, por lo que nos vimos obligados a cortar calle 12 de septiembre desde el lado del barrio militar, entre Solalique y calle Chaco".

Sin embargo, poco después del mediodía, el subcomisario Elizondo confirmó que la fuga se había controlado y los operarios se encontraban trabajando para reparar la falla. El tráfico se encuentra liberado para una mano de la calle.

El funcionario municipal comentó que podría haber movimiento de máquinas para excavar en la calle y encontrar el caño maestro para realizar un corte.

Choque y fuga de gas

Detalló que las viviendas de la zona no debieron ser evacuadas. "Se cortó el suministro rápidamente de la red, no hay inconvenientes con eso y de hecho es un lugar bastante poco poblado ahí, todo un sector de chacras en las inmediaciones, así que no hay inconvenientes con vecinos ni creo que lo vaya a haber, aunque la pérdida continúe por un tiempo", dijo.

"La pérdida de gas tiene que ver con la presión de una red domiciliaria. No es un gran volumen ni una gran presión. Es algo que se puede controlar rápidamente, pero todavía al no encontrar el caño maestro, que es el que permite cortar el suministro del sector, no se puede reparar", expresó.

Según adelantaron, el servicio de gas en la zona permanecerá cortado hasta el mediodía, por lo menos.