Invitan a participar de la VI Marcha del Orgullo este sábado en Cipolletti

Se viene la VI Marcha del Orgullo LGBTIQ. Será este sábado, en la plaza San Martín. "No hay libertad con ajuste y represión", es una de las consignas.

Se llevará adelante este sábado la VI Marcha del Orgullo , a instancias de organizaciones como la Federación Argentina LGBT, Aluvión, Igualdad Evita y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina. La actividad será de festejo, orgullo y también de lucha, porque "no hay libertad con ajuste y represión".

Marcha del Orgullo La primera Marcha del Orgullo se concretó en Cipolletti en 2018. Este sábado se llevará a cabo la sexta edición de la iniciativa, que busca visibilizar a la comunidad LGBTIQ y sus reclamos de libertad y contra el odio, la violencia, la represión y el hambre.

Entre quienes brindarán su arte, se prevé la participación de Gisele Ve, KyKy Michi, Gaia Drag, ArielZ, Adriana Cex, Sauco Sarachu, y Soundkutral.

La referente Ximena Leoni, más conocida como la Diosa Dinamita, manifestó en un video que está circulando en las redes sociales que en total serán más de 25 feriantes, más de 10 artistas en escena y "todas las ganas de pasar una tarde magnífica, llena de color y música".

En otro mensaje en las redes, desde "el podcast de las brothars" se invitó a "festejar la Marcha del Orgullo LGBT acá en la ciudad de Cipolletti".

Muchísima música y muchísimo brillo

En el corto, se remarcó que "obvio que te queremos conocer, obvio que queremos marchar con vos y obvio que queremos disfrutar de un gran día, con muchísima música, muchísimo brillo y muchísimos colores. Así que te pido por favor que te lookees, que te coloques toda la brillantina encima y vengas con muchísimas ganas de festejar, de divertirnos, de luchar y, sobre todo, de hacernos visibles".

"Vamos a estar marchando, vamos a estar divirtiéndonos, vamos a estar bailando y vamos a estar llenando la localidad de muchísimo, muchísimo brillo", se llamó a participar.

Por su parte, en otra intervención en las redes, Gaia la Drag Queen expresó que "vengo a hacerte una invitación muy importante", en referencia a la marcha de este sábado. "Vamos a estar celebrando juntes una nueva" manifestación del orgullo, "marchando por nuestros derechos, vamos a estar haciendo shows, vamos a estar conduciendo, vamos a estar animando toda la tarde y toda la noche, así que te espero".

En tanto, en la vecina ciudad de Neuquén también se está convocando para la Marcha del Orgullo LGBTIQNB+, en su caso, a concretarse el sábado 14 de diciembre. La propuesta se llevará a cabo para "seguir exigiendo lo que aún falta, pero también para reclamar lo que nos quieren arrebatar".

Libertad sin ajuste, hambre ni represión

Todo ello "porque no hay libertad con ajuste y violencia, no hay libertad con hambre y represión, no hay libertad sin derechos ni políticas públicas". Una consigna clave es: "Frente al odio y la violencia, nuestro orgullo es resistencia".

En el sector que se identifica por la sigla LGBTIQNB+ hay preocupación por expresiones preocupantes que se vienen dando desde el gobierno nacional o figuras próximas al actual oficialismo, que constituyen "discursos de odio" peligrosos para la convivencia y la armonía social.