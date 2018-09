Cipolletti juega el clásico contra los pibes de Roca

La única variante en el Capataz estará en la última línea: el retorno de Jonathan Morales (estaba lesionado) al lateral izquierdo por el juvenil Nahuel García.

En el arco, uno de los puntos discutidos durante la semana, finalmente volverá a atajar Facundo Crespo, ya que el último refuerzo albinegro, Nicolás Caprio, se sumó a las prácticas hace pocos días y no estará en este partido.

Más allá de las tres derrotas –dos amistosos y un cruce oficial por Copa Argentina-, el conjunto cipoleño no jugó bien y, peor aún, dejó una imagen preocupante que el mismo Zwenger reconoció.

Contra Deportivo Roca será un punto de inflexión para el Albinegro, aunque no en el panorama esperado, ya que Laspada les dará minutos a los pibes del plantel, entre los que estarán el ex arquero de Cipo, Franco Moscaritolo, y el ex zaguero y capitán de La Amistad, Adrián “Colito” Mora.

El técnico de Roca priorizará el debut en el Federal A ante Sol de Mayo de la próxima semana y no expondrá a los titulares, que ayer enfrentaron a La Amistad en un amistoso (ver aparte).

Para los de Cipo será la última oportunidad de pretemporada para reaccionar y probar que la carencia de rendimiento colectivo e individual mostrada ante los viedmenses fue sólo producto de una mala tarde.

Los tiempos se acortan para comenzar a jugar por los puntos, en una temporada compleja y en una zona competitiva, y el Capataz necesita encontrarse con una buena producción futbolística antes del debut frente a Villa Mitre e.

La actividad en La Visera comenzará a las 15, con el cruce entre Sol de Mayo y Cruz del Sur de Bariloche, y a las 18:10 irá el clásico. Las entradas tienen un valor de $200 las populares y $300 las plateas.

cipo-p08-f02-sol-de-mayo.jpg

--> A Sol de Mayo le alcanza con un empate para la Copa Canal 10

En La Visera de Cemento comenzará la acción desde las 15, con el cruce entre Sol de Mayo y Cruz del Sur. Con un empate, el equipo viedmense se quedará con la Copa Canal 10.

Sol, recién ascendido al Federal A, sorprendió al ganarle en la primera fecha a Deportivo Roca y volvió a dar el batacazo hace una semana al vencer a Cipolletti.

Los barilochenses llegan a la última fecha del torneo amistoso con una victoria de local ante el Albinegro (dieron vuelta un 2-0) y una derrota frente a Deportivo Roca, la semana pasada.