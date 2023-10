¿Fake o burrada? La diputada cipoleña de Milei se hizo viral

En las imágenes se la observa a la representante local de la Libertad Avanza descender de su vehículo para denunciar que el inaugurado Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) en realidad no está finalizado y mostró la cañería de un oleoducto en etapa de construcción que nada tiene que ver con el transporte de gas.

Siempre poniendo en duda -vale reiterarlo- que le pertenezca efectivamente el posteo ya que está latente la posibilidad de que se trata de un "fake news", lo denunciado por la empresaria nacida en San Antonio Oeste -donde fue candidata a intendenta municipal y terminó tercera-, no se condice con la realidad y además de confundir un gasoducto con un oleoducto, aprovechó sus redes para hacer una denuncia mediática.

“Quiero mostrarle ese invento, ese cuento chino que nos hicieron, que el gasoducto inaugurado no está terminado. Recorrí casi 200 kilómetros y nada de esto está terminado. No es posible que haya un gasoducto, los caños no están conectados”, cuestiona Lorena.

El blooper

Lo que en realidad mostró la libertaria es la instalación de los caños de un nuevo oleoducto que llevará la producción de Vaca Muerta a Puerto Rosales, pasando por Río Negro.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lorena Villaverde (@lorevillaverdediputada)

“Esta es otra mentira kirchnerista, ningún caño del gasoducto está conectado. Miren queridos argentinos, esto es defender el curro de este gobierno al que no le interesamos. Este es el gasoducto Néstor Kirchner, no pueden llevar gas, son kilómetros y kilómetros en este estado”, reclamó en el final.

Esto le valió quedar envuelta en las burlas y la polémica. ¿Cuenta trucha o burrada?