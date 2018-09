Si bien Víctor Zwenger no confirmó el once titular, la única duda está bajo los tres palos. Nicolás Caprio, en su retorno al club, se sumó esta semana a las prácticas y recién ayer trabajó a la par del resto del plantel. En caso de que el técnico no quiera apurarlo, volverá a jugar Facundo Crespo.

El último derbi rionegrino fue el 23 de enero de este año, por la revancha de la Copa Argentina, con final feliz para el Albinegro gracias al penal atajado por el arquero Matías Alasia, actualmente en Juventud de San Luis. De aquel once inicial, sólo Ezequiel Ávila continúa en el Capataz, aunque no será titular mañana ya que vuelve de una lesión.

Aquel martes por la noche en el Luis Maiolino, Cipo formó con Matías Alasia; Gastón Valente, César Medina, Federico Azcárate y Nelson Seguel; Fabio Giménez, Eduardo Vilce, Matías Sosa y Ávila; Jonathan Morán y Jorge Piñero da Silva. En el complemento ingresaron Germán Weiner y Jonathan Morales; ambos continúan en el club y el pampeano mañana irá desde el arranque.

Ni siquiera el técnico se mantuvo desde aquel plantel. Fue Duilio Botella quien estuvo al frente del Albinegro durante la instancia regional de la Copa Argentina, primero con el Naranja y después ante Independiente, pero la pésima campaña de Cipo en la reválida del Federal A lo obligó a renunciar con antelación.

Una base

Por el lado de Deportivo Roca la situación es diferente, ya que mantuvo una base y el mismo entrenador, Mauro Laspada.

Del once del último clásico continúan siete futbolistas y cinco de ellos están a disposición del DT para jugar mañana. Sólo José Lincopan y Rodrigo Mannara trabajaron diferenciado por molestias musculares y no serían tenidos en cuenta por Laspada, que no los expondría pensando en el debut del Federal A ante Sol de Mayo dentro de una semana. Mientras que continúan Juan Cifuentes, Guillermo Aguirre, Fernando Fernández, Maxi Prioreschi y Kevin Guajardo.