Cipo recibió un duro golpe en el arranque del año

El once albinegro es un gran misterio, no sólo porque Gustavo Coronel está obligado a reemplazar al volante central Gabriel Chironi, expulsado en la ida, sino también porque son varios los futbolistas entre algodones, como los delanteros Maximiliano Herrera y Gustavo Del Prete, quienes serán evaluados por el cuerpo médico para analizar su inclusión en la lista de 18 futbolistas citados. Lo cierto es que el técnico no arriesgará el físico de los jugadores, ya que el objetivo principal comienza el 3 de febrero, cuando Cipo inicie el desafío de clasificar primero en el grupo sur de la reválida del Federal A, para pelear por el ascenso.