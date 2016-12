Cipo prende velas, pero por la Copa Argentina

Cipolletti está casi clasificado a la zona campeonato del Federal A, y sólo algo que roce el milagro evitaría que eso suceda. Sin embargo, el panorama para ingresar a la instancia preliminar de la Copa Argentina 2017 es más sinuoso porque dependerá de lo que acontezca con Villa Mitre.

Las dos derrotas al hilo le pasan factura a Cipo en el desenlace del certamen. Hasta antes del partido contra el Tricolor dependía de sí mismo, pero en su regreso desde Bahía Blanca, sin nada, el panorama cambió.

El martes se anunció el programa de la edición de la Copa Argentina del próximo año que se podrá en marcha el 21 de enero (las revanchas serán el 25), y del Federal A accederán 14 equipos: serán los dos mejores de cada una de las siete zonas que integran la primera etapa.

Tras la caída ante Deportivo Madryn (26 puntos) en La Visera, Cipo (23) perdió el liderazgo de la zona patagónica y con la derrota en El Fortín también se desprendió del segundo lugar, que ahora es de Villa Mitre (24).

4 ya clasificaron a la Copa Argentina. De la zona 1, ya está adentro Madryn, Gimnasia de Mendoza clasificó por la 3 y Unión de Sunchales y Las Parejas por la 7.

Madryn ya clasificó a la segunda fase y también a la Copa, pero la segunda plaza para el certamen federal se las disputarán el Tricolor y el Albinegro. La diferencia está en que los bahienses tienen 6 unidades en juego y el Capataz 3. Ganando uno de los dos partidos los del sur bonaerense, cumplirán con el objetivo.

En lo que queda, Villa Mitre tiene que enfrentar a los dos equipos regionales, es decir, que Cipo necesitará una mano de sus clásicos rivales. El domingo, desde las 18:30, El Tricolor visitará a Independiente en La Chacra y si gana, sacará una diferencia insalvable con el Albinegro porque asegurará su segundo lugar en el grupo. Pero si el Rojo de Diego Landeiro, que viene de levantada, se hace fuerte en casa, la definición se extenderá hasta la última fecha, en la que el Tricolor recibirá a Deportivo Roca y Cipo volverá al ruedo.

Domingo de vigilia

A dos fechas de la definición de la fase de grupos, son cuatro las zonas con posibilidades de meter a la segunda ronda, un “mejor tercero”.

En total, serán tres los equipos que clasifiquen en esos términos. De los grupos 5 y 6, todo indica que saldrán dos plazas y la tercera se la disputarán entre la 1 y la 4, aunque las chances más claras, son para el patagónico.

Cipo estará atento a lo que suceda en la zona 4, en la que San Lorenzo Alem tiene posibilidades estadísticas, pero muy difíciles. Tiene 17 puntos y está obligado a ganar los dos partidos que le quedan y no sólo eso, también tiene que golear, ya que el Albinegro tiene 7 goles de diferencia y ellos tres en contra.

Fecha 2.0

Tres bajas para el último clásico

Lucas Mellado fue expulsado por doble amarilla frente a Villa Mitre, mientras que Gastón Pinto y Fabio Giménez (foto) llegaron a la quinta amonestación. Serán tres bajas sensibles para Cipo, de cara al último partido del año frente a Independiente, que se jugará el sábado 17.

Opinión

Nicolás Albornoz, periodista y comentarista de El Búnker Deportivo de LU19

Entrar como mejor tercero no está a la altura de Cipolletti

Son remotas las chances para que Cipo no entre como tercero, es muy raro que eso no pase. Después, podés mirar el vaso vacío y el vaso lleno. Te clasificaste como no lo hiciste el torneo pasado, pero lo hiciste como mejor tercero. Entrar como mejor tercero no está a la altura de Cipolletti, por lo que es presupuesto, por los jugadores con los que cuenta y porque los equipos regionales dieron muchas ventajas. Cipo no terminó consolidándose.

El partido clave, para mí, fue el que pierde contra Madryn, que terminó depositándolo donde está. De haber empatado, por lo menos, estaríamos hablando de otra cosa y ya estaría soñando con la Copa Argentina. De no entrar primero o segundo, para mi gusto, dejás un mensaje que no es bueno.

Y la mejor opción que le puede quedar hoy por hoy a Cipolletti es terminar segundo y clasificar a la Copa Argentina, pero es muy difícil. Porque Villa Mitre, de los seis puntos que tiene por jugar, sacando uno le alcanza. Es bastante complicado.

En conclusión, Cipo fue un equipo irregular, arrancó con buenas ideas, buenas intenciones pero nunca las terminó plasmando en la cancha. Tuvo partidos buenos, pero te queda la sensación de “¿a quién le ganaste?”. Mi miedo es ver cuando te toque enfrentar a equipos importantes, a ver cómo te vas a plantar, porque si al equipo más serio de acá, que es Madryn, no le pudiste ganar nunca y te superó siempre, te da para pensar que para lo que viene no son buenos augurios.