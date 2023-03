Cipo jugará con Villa Mitre en día atípico

Villa Mitre, el rival de turno del Albinegro, tiene apenas dos puntos, ya quedó libre en esta primera rueda, pero no ha podio ganar ni convertir goles oficiales en el 2023. Viene de empatar 0 a 0 en Tandil contra Santamarina y le tocó arrancar en El Fortín, con el mismo resultado, frente a Liniers.

Los bahienses fueron grandes protagonistas del 2022, en el que jugó la final por el ascenso ante Racing de Córdoba. Actualmente es parte de la ofensiva el ex de Cipo, Nicolás Trecco, tras su paso por Chaco For Ever.