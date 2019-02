Cipo intentará tirarle la historia encima al Rojo

La previa fue bastante charlada y desde el lado del Capataz se sacó pecho con la vieja paternidad, alimentada por una serie sorprendente de seis victorias al hilo en el escenario de hoy. Sin embargo el defensor del Rojo y ex capitán de Cipo, César Medina, avisó que “cada partido es diferente” y que “lo que pasó no interesa”. No deberá confiarse, entonces, el Albinegro. Menos considerando que el buen final de 2018 con el arribo de Gustavo Coronel no tuvo correlato en el inicio de este año.

Justo Roca lo echó de la Copa Argentina con un lapidario global de 5-1. Encima perdió en este receso a una de las últimas figuras: el Tuti del Prete, transferido a Uruguay, quien esta tarde sería reemplazado por el experimentado Germán Weiner.

Independiente también llega con dudas futbolísticas. Al pobre nivel que mostró en la fase inicial, se suma un flojo inicio de 2019, ya con Luis Murúa como entrenador (eliminado sin atenuantes por Madryn). Hugo Hernández, por ahora el único refuerzo sería titular.

Una etapa crucial se inicia para Cipo del otro lado del puente, con el sueño de siempre....