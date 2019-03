Cipo debe sumar para asegurarse la permanencia

A las 21:30, el Albinegro recibirá a Deportivo Madryn, que cumplirá en La Visera su última presentación, porque el fin de semana queda libre. Ferro de Pico todavía le puede dar alcance en la primera posición, ya que hoy visita al Deportivo Roca y el domingo recibe a Cipo.

En el dueño de casa debuta Carrasco como 4. El empate en el Maiolino también significa una buena noticia en el Albinegro que ya no pelea clasificación.

Bruno Bocca de Bahía Blanca será el juez del partido que con la victoria de Juventud Unida de Gualeguaychú el lunes por la noche adquirió mayor relevancia para todos.

Los de Chubut quieren clasificarse y necesitan puntos, Cipo ya no tiene posibilidades de ir a los playoffs, pero tampoco asegurada su permanencia. Un duelo tremendo desde el punto de vista deportivo que promete muchas emociones.

5 a 3 el último cruce en La Visera entre los dos.

Ausentes

En el local, no estarán presentes Matías Carrera (esguince de rodilla) y Jonathan Morales (suspendido por amarillas).

A pesar de lo mucho que hay en juego, Gustavo Coronel se inclinaría por darle su primera chance a Maximiliano Carrasco, un lateral derecho que viene de inferiores y que con el plantel del Federal A hasta el momento sólo suma prácticas. Por eso en el arranque de la Liga que fue el viernes por la noche no se sumó al grupo que comanda Germán Alecha en el empate 1-1 ante Pillmatun como local.

Al otro lado no hay dudas, como tampoco muchas alternativas. Ezequiel Ávila, un mediocampista por naturaleza, cubrirá la posición de 3, como ocurrió ya en este mismo campeonato.

Fiel a su estilo, el técnico Albinegro todavía no confirmó el once titular, como tampoco lo hizo Jorge Izquierdoz. En el búnker de los de Chubut recuperan a Fabio Giménez tras la sanción, pero no contarán con Mauricio Mansilla en la zaga central, golpeado en el compromiso ante Deportivo Roca del domingo a la mañana.

Cuál será la respuesta del público en las tribunas es otro de los grandes interrogantes en una noche que se anuncia fresca y que en lo deportivo también puede llegar a resolverse favorablemente para el dueño de casa a través de la radio, si es que el Naranja y Ferro empatan.

Este compromiso marcará el adiós de varios nombres, cuyo vínculo con el club finaliza al terminar la presente competencia y todos esperan que sea con el club confirmado en el Federal A.

Un largo receso hasta agosto desde la semana próxima le dará espacio a muchas especulaciones.