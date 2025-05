Horóscopo: qué te deparan los signos del zodíaco para este domingo 25 de mayo

Horóscopo.jpg Conocé las predicciones del horóscopo en cuestiones de salud, dinero y amor.

El horóscopo para este domingo y qué te espera en la semana

Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Es un buen día para organizar tus pensamientos y planificar la semana que viene. Con Saturno entrando en tu signo, comienzas una etapa donde tu capacidad de liderazgo y responsabilidad será puesta a prueba. En lo emocional, notarás que algunas verdades deben decirse con tacto. No es el momento de soltar todo sin filtro. Usa tu intuición para saber cuándo hablar y cuándo callar. Tu capacidad de manejar conversaciones difíciles será clave esta semana.

Tauro (21 de abril – 21 de mayo)

Aunque eres naturalmente práctico y constante, últimamente has estado atrapado en rutinas que no te dejan espacio para vos mismo. Con Saturno moviéndose en una zona introspectiva de tu carta, es momento de priorizar tu bienestar interior. Esta semana, incluso podrías conectar con alguien especial que te recuerde el valor de compartir sin prisa. No tengas miedo de poner límites a las demandas externas. A veces, decir "no" también es una forma de cuidar.

Géminis (22 de mayo – 21 de junio)

Tu intuición está activa y tus pensamientos se agitan con más fuerza de lo habitual. Mercurio, tu planeta regente, entra en tu signo y te da lucidez para ver con claridad situaciones que antes parecían confusas. Pero hay una actitud o comportamiento de alguien cercano que te inquieta. No lo ignores. Hablarlo con alguien de confianza puede ayudarte a comprender mejor lo que está pasando. Además, la Luna Nueva te impulsa a tomar una decisión importante que podría abrir una nueva etapa personal.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

Se hace evidente que es hora de tomar las riendas de una situación que te viene preocupando. Tal vez te has estado diciendo que el problema está en otro lugar, pero la verdad es que el cambio empieza contigo. La buena noticia es que cuentas con la claridad emocional para afrontarlo. Este es un momento ideal para asumir tu poder personal con valentía y comenzar a construir nuevas bases.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tendrás la capacidad de expresarte de forma que otros entiendan tu visión. No necesitas imponer: basta con ser claro y paciente. También es una semana para revisar cómo estás manejando tus emociones en el trabajo o con la familia. No todo se trata de ganar una discusión: a veces, guiar con el ejemplo tiene más impacto.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Con Mercurio, tu planeta regente, moviéndose hacia una posición de protagonismo, es tiempo de hablar con honestidad y claridad. No temas incomodar si lo que dices viene desde el amor y el respeto. Encontrarás nuevas formas de conectar con los demás sin traicionar tus propias necesidades.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El universo te invita a distinguir lo urgente de lo importante. Puede que surjan imprevistos o situaciones que quieran robar tu energía, pero si mantienes el foco, podrás avanzar con paso firme hacia tus objetivos. También es momento de revisar tu manera de tomar decisiones: ¿lo haces desde el deseo de complacer a los demás o desde lo que realmente vos querés?.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Con la Luna Nueva y Mercurio activando tu capacidad de comprensión, puedes convertirte en un verdadero apoyo emocional. Pero ojo: ayudar no significa absorber lo que no te corresponde. Cuida tus propios límites. Lo más bonito es que, al dar desde el corazón, podrías recibir una muestra de afecto o gratitud que te tocará profundamente.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El ingreso de Saturno en Aries te da una segunda oportunidad. Todo lo que has vivido te ha traído hasta aquí, y ahora tienes la madurez para resolver eso que parecía sin salida. Es un buen momento para concentrarte en una sola meta y dejar de dispersarte. Si logras enfocarte, podrías conseguir avances muy concretos. Confía en tu fuerza: estás más preparado de lo que crees.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero)

Con tu planeta regente, Saturno, entrando en un nuevo signo, el momento ha llegado. Esta semana es ideal para hacer una limpieza profunda (mental, emocional o incluso física) que te permita avanzar sin tanto peso. Y lo mejor es que al resolver eso pendiente, también te liberarás de una carga emocional que ni sabías que llevabas. No dudes: ve directo al núcleo del asunto y verás cómo todo comienza a fluir.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero)

Alguien cercano podría querer imponer su visión, pero tú tienes el derecho de pensar distinto. Si te mantienes firme en tus principios, no solo ganarás respeto: también abrirás una puerta a conexiones más auténticas y profundas. Tu autenticidad será tu mayor guía.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)

Esta semana, con Saturno uniéndose a tu regente Neptuno, tendrás la oportunidad de poner límites más claros y reconectar con tus propias necesidades. Es momento de revisar tu rutina, soltar compromisos innecesarios y recuperar tu centro. Dar está bien, pero no a costa de vos mismo.