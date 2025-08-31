¿Bajó la temperatura?: Receta de Torta Fritas infalibe

Si la temperatura baja un poquito siempre es excusa para preparar Torta Fritas. Una receta sencilla de un clásico genial

Comenzó el invierno con todo. ¿Por qué no unas buenas torta fritas ?. Pocas cosas despiertan tanta nostalgia y sabor como este manjar sencillo, con ingredientes accesibles y un proceso de elaboración rápido, es parte del acervo gastronómico argentino. Su historia, sin embargo, está ligada a los caminos de la inmigración y las tradiciones rurales.

Si bien las tortas fritas se consideran un símbolo de la cocina rioplatense, su origen está vinculado a los inmigrantes europeos, especialmente a los españoles y alemanes que llegaron al continente en el siglo XIX. Se cree que la receta tiene similitudes con el "Krapfen" alemán o con ciertas preparaciones ibéricas que consisten en masas fritas en grasa animal o aceite. Con el tiempo, los gauchos y habitantes de la campaña argentina adoptaron esta delicia por su facilidad de preparación y su alto valor energético, ideal para jornadas de trabajo en el campo.

torta-fritas-01.webp Torta Fritas, una receta para tener siempre en cuenta.

La tradición del día de lluvia

En Argentina y Uruguay, la costumbre de hacer tortas fritas cuando llueve se ha transmitido de generación en generación. Algunos relatos populares sugieren que los gauchos las cocinaban en días húmedos porque la lluvia facilitaba la recolección de agua, necesaria para preparar la masa. Otros sostienen que, al no poder trabajar en el campo durante las tormentas, las familias aprovechaban la jornada para compartir este manjar caliente y reconfortante.

La receta tradicional de torta fritas

Ingredientes:

500 g de harina

1 taza de agua tibia

1 cucharada de sal

50 g de grasa vacuna o manteca

Aceite o grasa para freír

Azúcar (opcional, para espolvorear)

Preparación:

En un bol grande, mezclar la harina con la sal.

Agregar la grasa derretida y el agua tibia de a poco, amasando hasta obtener una masa homogénea y elástica.

Dejar descansar la masa durante 30 minutos tapada con un paño.

Dividir en porciones y estirar cada una en discos finos. Hacer un pequeño corte en el centro de cada disco para evitar que se inflen al freír.

Calentar abundante grasa o aceite en una sartén profunda y freír las tortas fritas hasta que estén doradas de ambos lados.

Escurrir sobre papel absorbente y, si se desea, espolvorear con azúcar.

torta-fritas-bollosjpeg.webp Bollos que descansan en la receta tradicional de torta fritas-

Variantes y acompañamientos

Si bien la versión clásica sigue siendo la más popular, existen variantes que incorporan otros ingredientes, como huevo, anís o incluso rellenos dulces y salados. En algunas provincias argentinas, se las acompaña con dulce de leche, mermelada o mate, formando parte de la merienda o la sobremesa.

Un símbolo de identidad

Las tortas fritas han trascendido el ámbito hogareño para convertirse en un emblema de la cocina popular. En algunas localidades del país, se organizan festivales dedicados a esta delicia, como en Mercedes, provincia de Buenos Aires, donde se celebra la Fiesta Nacional de la Torta Frita. Además, su sencillez y arraigo cultural las han convertido en un nexo entre generaciones, evocando recuerdos de infancia y reuniones familiares.

Ya sea en un día de lluvia o como una excusa para compartir en buena compañía, la torta frita sigue siendo un símbolo de la identidad gastronómica argentina, uniendo historia y tradición en cada bocado.





