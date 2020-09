Centurión se sumó al plantel de River

Por esta razón, el rionegrino que cumplió buena parte del aislamiento social preventivo y obligatorio junto a su familia en esta ciudad, no se pudo sumar a tiempo a la pretemporada comandada por Marcelo Gallardo, lo que terminó costándole el lugar en la lista oficial del Millonario en la Copa Libertadores de América.

A horas de haber cumplido la primera rutina en medio de esta particular situación, el jugador profesional se manifestó feliz. "Contento, me terminaron de dar los resultados de los estudios y dieron todos bien. Tengo que arrancar de apoco para ponerme a ritmo. Muy contento, todos me recibieron muy bien, los compañeros, el cuerpo técnico, todos".

El jugador venía esperando en su departamento de capital la decisión de los médicos, cumpliendo reposo estricto para llegar a este momento. Ahora, desde atrás, deberá comenzar a tratar de recuperar el terreno perdido por esta situación extra deportiva.

Por la tarde, los convocados por el técnico de La Banda partieron en vuelo chárter rumbo a Perú, donde esta noche visitarán a Binacional desde las 21:30 en Lima por el certamen continental tratando de acercarse un poco más a la clasificación a los cuartos de final.