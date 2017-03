Centurión, el chico de la tapa que ataja en River

“A los chicos de Cipo y del Alto Valle les digo que no pierdan el sueño. Yo no llegué acá por ser un genio ni nada, sino por el esfuerzo y por dejar todo. Si uno hace lo que le gusta y le mete mucha garra, nada es imposible”.

El mensaje del final merece ser citado en el inicio de la nota. Es que demuestra la humildad de un chico de la región en su momento de gloria pero también resulta una buena carta de presentación cuando justamente la idea de este artículo pasa por conocer mejor a Ezequiel Centurión, el arquero que esta semana fue gran noticia por ser incluido por el entrenador Marcelo Gallardo en la lista de buena fe de River para la Copa Libertadores.

La entrevista con este diario estaba pactada para las 18, pero a las 17:33 avisa por mensajito: “Cuando quieran llamen, ya estoy libre”. Atiende y habla de todo. “Venía entrenando algunos días con la Primera y cuando Bologna (Enrique) tuvo una lesión, me anotaron y me tomó por sorpresa. No pensé que tan rápido me iba a tocar. Muy agradecido a la confianza del técnico”, comparte su alegría el hijo de Rafael, un histórico de Cipo.

“¿Cómo reaccioné al enterarme? El entrenador de arqueros de la reserva me llamó, yo estaba con un amigo en mi departamento y me puse muy feliz, mi amigo también. Llamé a mis viejos, a mi padrino, a mi abuelo y a mis tíos. Todos re felices en Cipo y les dije que no lo divulgaran mucho hasta que no se hiciera oficial”, cuenta el chico surgido en Pillmatun y con paso en las formativas albinegras y en la Primera de Fernández Oro con solo 15 años.

Ya asimilada la emoción, no pierde la ilusión de jugar. “El sueño siempre está. Si no hubiera tenido un sueño de chico no hubiera llegado hasta acá. El sueño de jugar en la Primera de River no lo voy a perder nunca, hasta poder llegar no voy a parar...”, avisa el tenaz Ezequiel.

Compinche del Tuti Gustavo Del Prete en las inferiores de Cipo, arribó al Millo en febrero de 2014.

Así repasa su recorrido futbolero, el antes y el después. “Primero estuve en el plantel de Primera de Cipolletti en 2012, era el cuarto arquero, con Roger Morales de técnico. En 2013 me fui a préstamo a Fernández Oro, jugué en Primera. En febrero de 2014 salió la posibilidad de probarme nuevamente en River, donde había quedado en 2009 pero no me animé a quedarme, era bastante chico. El Pato Fillol fue clave para el aval final”, admite el cipoleño.

Desde allí empezó a remarla. “¡Era el cuarto arquero de la sexta! El último para todo, el nuevo. De a poco fui mejorando, me fueron teniendo confianza y empecé a escalar. En 2014 jugué 2 o 3 partidos, en 2015 un poco más y el año pasado ya fui titular en la cuarta”, resumió.

Centurión y moya

El fútbol de la zona en Núñez

Que haya un jugador de la región en la Primera de River es todo un acontecimiento; que sean dos es algo histórico. Eso sucede actualmente en el plantel de Marcelo Gallardo: a Matías Moya (mediocampista), la joyita de Centenario, ahora hay que sumarle a Ezequiel Centurión .

“Con Mati tengo una linda relación, a veces salen lindas charlas, le hablo de Cipolletti y el de Centenario, recordamos cuando jugábamos en contra. Estamos contentos de estar en este lugar, esperando seguir avanzando y el día de mañana tener una oportunidad”, contó el arquero hincha de Cipo y al tanto de todo.