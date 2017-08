Cayó una banda de ladrones cipoleños en La Pampa

Personal policial observó, cerca de la 1 de la madrugada, un Ford Focus con vidrios polarizados que circulaba de manera sospechosa en la zona de acceso a la ciudad.

Una fuente policial le develó al sitio Catriel 25 Noticias, que al auto “le faltaba la patente de atrás y la de adelante tenía borrada una letra con lapicera. Amagó con pasar por el puesto caminero y luego hizo una maniobra sospechosa y pasó por el costado. Cuando lo identificamos, constatamos que el auto era conducido por un menor de edad y el resto de los ocupantes tenían armas cortas (revólver y pistola) en su poder cargadas listas para disparar”.

Al ingresar los datos del vehículo detectaron que tenía una denuncia por un robo realizado en la ciudad de General Roca. Tanto el auto, que no contaba con la documentación correspondiente, como las armas y la droga fueron secuestradas.

Mientras que al identificar a los cuatro ocupantes se dieron cuenta de que todos eran oriundos de Cipolletti. Los mayores fueron detenidos, mientras que el menor ingresó a la dependencia policial en carácter de demorado.

El robo

Según la información brindada por la Comisaría Departamental de Santa Isabel, el robo del Ford Focus en el que transitaban había ocurrido el 2 de agosto. “Ocurrió en el domicilio de un enfermero de la localidad de General Roca. No sólo le llevaron el auto, sino que lo maniataron y le sustrajeron televisores, cosas de valor y unos perros de raza”, remarcó la fuente policial. Pero la Policía de Río Negro no había podido dar con el paradero de los delincuentes, de quienes no tenían ningún rastro, por lo que la detención se dio de manera fortuita, durante un operativo de rutina.

Fiscalía

Una puerta giratoria: ya están libres

Los cuatro delincuentes cipoleños fueron detenidos circulando en un auto robado con armas cargadas listas para disparar y con una importante cantidad de droga, entre marihuana y cocaína. Sin embargo, pasaron sólo 12 horas en la comisaría de Santa Isabel, ya que la Fiscalía decidió dejarlos en libertad. Tampoco importó que el auto en el que viajaban lo hubieran robado en una violenta entradera, en Roca, donde maniataron al dueño de casa y se llevaron una gran cantidad de elementos de valor.