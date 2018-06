Cayó audaz estafador con planes de ahorro previo

De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público Fiscal de Cipolletti, el hecho tuvo su origen en un llamado que recibió una vecina de la ciudad. El interlocutor manejaba importantes datos de la damnificada como los detalles de un plan de ahorro previo que se encontraba pagando por un auto cero kilómetro. En este marco, el delincuente no tuvo mucho trabajo y se limitó a señalarle que había resultado adjudicada y que, tras el depósito de 83 mil pesos, tendría el auto a su disposición. La persona engañada no habría dudado y procedió a realizar lo que le solicitaba el autor de la estafa. Después, vino la desazón cuando el auto no llegaba y comprobó que había sido víctima de un vil engaño.

El audaz estafador hizo todo bien para apropiarse del dinero pero falló a la hora de ofrecer sus datos reales en un banco de la provincia de Buenos Aires. Fue esta pista que siguieron los sabuesos de la fiscalía cipoleña a cargo de Guillermo Merlo y que permitió su identificación, además de la formulación de cargos por el delito de estafas.

La estafa se consumó el 1 de septiembre del año pasado y la damnificada hizo la denuncia un mes después. Tras escuchar a la víctima, los investigadores se dirigieron al banco y rastrearon al titular de la cuenta bancaria donde se habían depositado los $83.000.

El autor del robo fue un joven delincuente, que fue ubicado por la Policía Federal. Sus padres fueron en definitiva los que se hicieron cargo del acuerdo con la Justicia cipoleña y en la semana que pasó devolvieron una primera cuota de $28.000.

--> Evitar giros a desconocidos

Desde la fiscalía cipoleña se advirtió que la identificación del estafador y la respuesta positiva a la vecina fueron fortuitas pero que no siempre hay un “final feliz” porque si el delincuente utilizaba otro camino para recibir el dinero, no iba a ser fácil llegar a él.

Entre los ejemplos que dio la justicia local puso énfasis en los giros que se hacen por otra vía, no bancaria, y que son muy difíciles de rastrear.

Ante este tipo de situaciones, la recomendación es chequear con las empresas respectivas.