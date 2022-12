Caunedo, el cerebro neuquino del Maquin Parts, el equipo de Manu campeón

En el Instituto Tecnológico de Buenos Aires rápidamente dio señales de su capacidad y a partir de una especialización de 3° año en autos de competición tuvo la posibilidad de conocer a Federico Raffo, quien era el titular de la cátedra y trabajaba junto a equipos del TC.

“Fue él quien me vio. Primero me dio la posibilidad de ir a Estados Unidos a trabajar en una empresa consultora de automovilismo. Era un trabajo más bien de oficina, pero que me sirvió. A mi vuelta fue que me empecé a meterme de lleno en los autos de carrera”, rememoró el cerebro del Maquin Parts.

De la mano de Raffo se sumergió en el mundo de las carreras a dos años de haber obtenido el título de ingeniero. “Mi primera oportunidad grande en el automovilismo me llegó en 2012, cuando Peugeot me designó para el desarrolló de sus autos oficiales en el TC 2000 que en ese momento era la categoría estrella para todas las terminales”, contó.

Desde allí, el joven ingeniero desarrolló capacidades también en el equipo Renault. Se hizo un profesional de confianza para Facundo Ardusso, a quien siguió incluso cuando el piloto dejó al equipo oficial de la marca del Rombo. Su nombre ya hacía ruido en la zona de boxes hasta que 2018, el Maquin Parts lo convocó para encabezar su estructura.

“Este siempre fue un equipo muy grande. Hay que imaginar que en la actualidad se preparan 4 autos muy buenos de Turismo Carretera. Nuestra premisa es la de tomar decisiones en base a la información, para eso tenemos una amplísima base de datos y de registros, además de gente muy capacitada”, confió algunos de los secretos.

Estructura

Caunedo es el ingeniero jefe del Maquin Parts, vive en Buenos Aires, pero conectado a una computadora que le refleja al instante todo lo que se hace en la provincia de Santa Fe con los autos de Marcelo Agrelo (Dodge) y los Torino de Esteban Gini, Germán Todino y el flamante campeón Urcera.

Por debajo de su aura hay otros dos ingenieros y cada vehículo tiene a su hombre radio, quien se encarga de entregar toda la información que el piloto va dando desde pista a los boxes. “El paso de las carreras nos ha hecho más expertos. Para nosotros todos los pilotos son iguales, más allá que fue Manu (Urcera) quien llegó mejor perfilado a la coronación”, aseguró.

Con el primer título en la división más popular de la Argentina abajo del brazo, la chapa del Maquin Parts brillará más que nunca en la temporada 2023. De nuevo con los dos patagónicos como grandes protagonistas. Urcera al volente (¿Torino o Toyota?) y Caunedo en el desarrollo mecánico y tecnológico, ya no sólo del TC, sino también de la PickUp que se armará para salir a pista.