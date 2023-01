Cande Tinelli-Coti Sorokin.webp

Tan es así que la propia Cande Tinelli se encargó de contar en sus redes sociales que se encontraba separada. “¿Estás sola?”, le consultaron en sus redes sociales. A lo que ella respondió: “Sí, me separé”.

Sumado a esto, se comenzó a correr el rumor que marca que Coti Sorokin le habría sido infiel a Cande, por lo que esta versión comenzó a tomar fuerza. "Cande rompió con Coti, Gossipeame contó que él le habría sido infiel con una azafata", dio a conocer el periodista Gustavo Méndez.

Ahora, llegó el momento de que ella hablara acerca del tema y habló sobre si hubo infidelidad o no. “No quiero hablar más de este tema ni iluminar a esta persona…Pero quiero aclarar que no me separé por una infidelidad”, aseguró de manera concreta.

Cande Tinelli.jpg

Sin embargo, luego mencionar que su ruptura no se había dado por infidelidad, se encargó de sembrar la duda al respecto dejando entrever que no confía en la palabra de Coti: “Al menos no estaría enterada de eso. Si saben algo, los leo. Ya de los hombres no me sorprende nada”.

De esta manera, convocó a quienes iniciaron el rumor para que se acerquen a contarle a ella qué es lo que saben. Además, bajó un mensaje para las mujeres en su afán por saber si le fueron infiel o no: “Mujeres, hay que bancarnos entre nosotras, siempre”.