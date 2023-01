Cande Ruggeri reveló que sufrió la crisis de los 15 días: ¿De qué se trata?

Cande-Ruggeri.jpg

Como no podía ser de otra manera, Cande utilizó sus redes sociales para contarle a sus seguidores por lo que se encontraba pasando: "Ayer nos tocó la famosa crisis de los 15 días y no tenía idea de que existía ésto".

Ante esto, y viendo que eran varios los que la desconocían, se encargó de explayarse sobre el asunto: "Por suerte Agos, mi puericultora, me contó que es súper normal porque a los 15 días la beba se tiene que adaptar a la teta porque cambia la leche y también está creciendo, entonces le agarra como esta crisis en la que llora todo el día. Ayer la pasé mal".

"La pasé mal porque Vita no llora, es una santa y siempre que quiere teta se queja un poco, pero ayer lloró todo el tiempo. No pudimos dormir siesta, pero bueno me dijeron que es súper normal y que todos los bebés pasan por esto", reveló sobre los momentos complicados que debió atravesar.

Vita-hija-Cande Ruggeri.webp

Es por esto que se apoyó en el cariño de sus seguidores para comentarles lo que estaba viviendo y así también descargar un poco. De igual manera, anuncio que la situación había pasado y que Vita se encontraba mejor.

"Hoy estoy feliz porque dormimos cinco horas de corrido, así que estoy feliz", confesó respecto a cómo evolucionó su bebé y alegre debido a que, poco a poco, la pequeña comienza a superar la crisis.